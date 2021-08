100 fosas en 2 años 7 meses en Jalisco

04 min 00 seg

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En 2 años y 7 meses, en Jalisco los criminales cavaron 100 fosas para enterrar a mil 191 personas, de acuerdo con los datos compilados en la Plataforma de Seguridad del Estado.Se trata de 100 panteones criminales, 15 de ellos descubiertos entre enero y julio de este año, que mantienen saturados los Servicios Médicos Forenses del Estado y en la incertidumbre a miles de familias que buscan a algún pariente desaparecido.El año más crítico de este periodo fue el 2020, cuando de 27 hoyancos extrajeron 591 cadáveres de personas y, de acuerdo con informes forenses y de la Fiscalía, se trata de cuerpos seccionados, en ocasiones en avanzados estados de descomposición, e incluso ya sólo como osamentas.Estas condiciones en las que los cadáveres son dejados y recuperados por las autoridades complica su identificación oficial y entrega a los familiares, pues los peritos deben practicar y esperar los resultados de decenas de pruebas genéticas, para poder vincular las secciones de los restos.MURAL ha documentado este proceso de revictimización, el caso más reciente fue el de Javier Ángel, desaparecido el 14 de mayo de 2019 e ingresado al Semefo tres días después, pero su madre lo siguió buscando con vida porque nadie la avisó que se encontraba ya en la morgue.Aunque regularmente iba a preguntar por novedades sobre el paradero de su hijo, la madre se enteró de que el cuerpo estaba en el Semefo hasta abril de 2021, gracias a un colectivo, Huellas de Amor, que detectó que una persona con las características de Javier había sido ingresada desde hace dos años.El cuerpo estaba segmentado y la falta de coordinación entre la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se evidenció cuando perdieron un oficio para poder hacerle la entrega del cuerpo.Cuestionada sobre los avances en la investigación para dar con quienes lo asesinaron, la Fiscalía se limitó a decir que las indagatorias iban avanzadas.En general, los reportes de detenidos y vinculados a proceso por delitos en materia de inhumación y exhumación son escasos. Desde el inicio de la Administración, en diciembre de 2018, apenas se ha dado cuenta de la captura y vinculación a proceso de cuatro personas por este tipo de ilícitos, pero dos de ellas fueron por un caso en 2007, y los otros dos capturados fueron por un caso reciente.Fue el 10 de junio que los sospechosos fueron sorprendidos con un cadáver envuelto en plástico, así como con cuatro bolsas con restos humanos, que correspondían a otras dos personas.MURAL publicó que la Fiscalía había detectado y extraído cadáveres de fosas en 39 de 42 meses, es decir, sólo durante 3 meses la institución no había detectado y extraído cuerpos de panteones criminales.Parte del problema de almacenamiento de los cadáveres exhumados de estas 100 fosas podría resolverse si la Entidad contara ya con un Panteón Forense, pues el plan de instalarlo data al menos desde diciembre de 2013.Sin embargo, los vecinos se han quejado tras los anuncios de que se instalará un cementerio de este tipo, lo que al menos pasó en Magdalena, Tonalá y Atotonilco, este último Municipio fue la más reciente propuesta de ubicación, pero a la fecha el instituto no ha hecho algún anuncio.También está pendiente el lanzamiento del Centro Jalisciense de Identificación Humana, un equipo especializado en búsqueda e identificación de personas, y que apenas fue anunciado el 7 de julio por el Gobernador Enrique Alfaro, tras una reunión con la Comisión Nacional de Búsqueda.Desde hace casi 8 años, existe el plan de establecer un panteón forense, pero no se ha concretado.Falta un Centro de Identificación Humana, que ayudaría a reducir el rezago en el Instituto Jalisciense de Ciencias ForensesDe acuerdo con Cepad, en el IJCF hay 63 médicos forenses, 3 menos que los que había el año pasado.El IJCF no cuenta con especialistas en radiología, entomología y patología, áreas que ayudan en el proceso de identificación.Según Cepad, la institución solo tiene un arqueólogo forense y tiene 21 especialistas engenética, 3 menos que en 2020.El 29 de julio, el Fiscal Gerardo Octavio Solís reconoció que los retardos forenses atrasaban sus investigaciones.