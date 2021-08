5 profesiones obligadas a tener cédula en Jalisco

02 min 00 seg

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Abogados, contadores, arquitectos, ingenieros y trabajadores de la salud son las profesiones que no tienen permitido laborar si no cuentan con su cédula profesional en Jalisco.José Martín Orozco Almádez, director de Profesiones en Jalisco, dijo que actualmente por la pandemia están tramitando entre 80 y 90 cédulas por día, cuando anteriormente solían ser entre 350 y 400 diarias; sin embargo, señaló que de las solicitudes que reciben para hacer el trámite, 80 por ciento corresponden a cinco profesiones que están obligadas a tenerla para poder trabajar conforme a la ley."Si eres ingeniero, arquitecto, abogado, contador, médico, enfermero o cualquier trabajador de la salud, te exigen la cédula profesional en el medio laboral porque conlleva tu trabajo y una responsabilidad jurídica, es por eso que obligatoriamente ellos deben tenerla y son las personas que más la tramitan".Orozco Almádez aseguró que está establecido en la Ley Estatal de Actividades Profesionales que todas las profesiones deben contar con su cédula, pero el mercado laboral marca otras pautas, principalmente para estas cinco, por el grado de responsabilidad con otras personas.Mientras que para algunos profesionistas en diseño, administración o comunicación, es poco común que se les exija su cédula profesional, precisamente porque su trabajo no implica tener responsabilidad jurídica con otras personas."Estas cinco ramas y todas las demás tienen la obligación de contar con su cédula, pero si estas no la tienen no pueden laboral, por ejemplo, un médico no puede laborar un sólo día si no tiene su documento que lo respalde legalmente".Por ello, el director de Profesiones aseguró que continúan realizando los trámites en las oficinas para entregar las cédulas, pues señaló que dicho procedimiento es rápido, por lo que no debe haber inconvenientes para que los profesionistas puedan contar con su documento.