A 10 años del 'Hada del Guayabo'

Si uno acude a la Colonia Lomas del Río Verde verá que poco ha cambiado en una década.Incluso la historia del "Hada del Guayabo" permanece como una marca indeleble de la zona.Un joven llamado José Maldonado sería el protagonista del cuento de barrio que arrastró a multitudes hasta su casa.La noche del 5 de agosto de 2011, él se encontraba con sus amigos cuando de repente, entre el follaje de un guayabo, supuestamente vio un destello.Al principio creyó que se trataba de una luciérnaga, así que la siguió. Finalmente se atrevió a capturarla y estaba seguro de que se trataba de una hada.Cuando le contó a sus amigos, de inmediato se burlaron. Pero José realmente estaba convencido de que se trataba de un ser mágico.Luego metió la figura en un vaso con formol. A manera de vitrina improvisada, colocó el vaso con el hada en una pecera vacía.El mundo de fantasía del albañil, que entonces tenía 23 años, se desbordó de inmediato: de boca en boca corrió el rumor de que había atrapado una hada.En un principio acudieron los vecinos a ver al supuesto ser mágico. Después se aproximaron personas de las colonias aledañas y, en cuestión de días, ya había filas kilométricas afuera de la casa de José. Todos querían ver al hada.Hubo gente que hizo filas por lo menos tres horas para entrar al domicilio de la Calle Francisco Paz.Como eran tantas las personas que acudían a diario, José improvisó un letrero con los horarios de visita. Lo colgó afuera de su casa y empezó a cobrar 20 pesos la entrada.Sin embargo, no sólo eso le dejó ganancias: también empezó a vender fotografías del ser de fantasía, llaveros o hasta pasaba imágenes de celular a celular vía infrarrojo por un costo más accesible.Entre más personas veían la figura, la duda sobre si era real acrecentaba.Cinco días más tarde José ya no quería mostrar el hada. Fue cuando los medios de comunicación empezaron a llegar debido a las filas de la gente."Ya no quisiera ni enseñarla, que ya no viniera nadie, mi sensación es mi sensación y nadie me la va a quitar, pero sin embargo la gente la quiere ver y es algo que nos mandó Dios", dijo en una entrevista."Yo soñé que cuando ya no (la) quisiera, que la echara en un río o que se la pusiera al niño del Panteón de Belén, y yo nunca he ido al Panteón de Belén, no sé ni cuál niño ni nada".Fue entonces cuando en las redes sociales empezaron a circular la imagen de una hada, igual a la que tenía José.Era un juguete de plástico y se podía conseguir en cualquier tienda del Centro.Pese a que se había revelado la verdad sobre el caso, todavía hubo algunos incautos que querían pagar por ver al hada, así que José les dijo que se la "habían llevado al Semefo para hacerle la autopsia" o que "unos hombres armados se acababan de ir y se iba a poner feo".Con eso finalmente ahuyentó a la gente.José se ganó el mote de Pepe "El Hada" y hasta el 29 de septiembre de 2017 de nueva cuenta estuvo entre los titulares de los medios de comunicación.Esa noche, cuando estaba en una tienda de abarrotes situada sobre la Calle Tiburcio Montiel, al cruce con Albino Corzo Ángel, en la Colonia Lomas del Río Verde, le dispararon.Por lo menos había 10 casquillos alrededor del cuerpo.El móvil del asesinato nunca se conoció.