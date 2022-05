A cinco años

Ricardo Salgado Perrilliat

Quiero regresar el tiempo a mayo de 2017, cuando el Comité de Participación Ciudadana lanzó una convocatoria pública para presentar una terna de la persona servidora pública que tendría a su cargo la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA). El 30 de mayo de 2017 el Órgano de Gobierno de la SESNA tomó la decisión de nombrarme como el primer Secretario Técnico, por un periodo de 5 años.



¿Qué hicimos en estos 5 años? A manera de breve reseña, lo siguiente:



Desarrollamos y administramos la primera herramienta tecnológica para generar inteligencia anticorrupción, la Plataforma Digital Nacional, hoy cuenta con 4 de 6 sistemas funcionales que contienen datos de la federación, 18 entidades federativas, de los tres poderes y de organismos constitucionales autónomos. Además, cuenta con más de 20 herramientas en el Mercado Digital Anticorrupción, cuyo uso es libre y gratuito.



Elaboramos la primera política pública de carácter nacional para combatir la corrupción, la Política Nacional Anticorrupción (PNA), y acompañamos a los Sistemas Locales Anticorrupción para la elaboración de sus políticas estatales, hoy contamos con 21 aprobadas. Logramos la aprobación del Programa de Implementación de la PNA y 3 entidades ya cuentan con el suyo.



Se incorporó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Anexo Transversal Anticorrupción, como mecanismo para transparentar el gasto público destinado al combate a la corrupción.



Contribuimos a la creación del Catálogo de Información sobre la Corrupción en México, primer sitio web nacional con información relacionada a la corrupción en nuestro país.



A través del MESAI (Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Anticorrupción y la Integridad), desarrollamos metodologías para la gestión de riesgos de corrupción, de acceso público y adaptables a diferentes contextos.



Por primera vez, llevamos a cabo una evaluación del sistema de compras públicas nacional, bajo la metodología MAPS de la OCDE, sin costo alguno para el erario.



Implementamos el Banco de Buenas Prácticas Internacionales en el Combate a la Corrupción, primera herramienta pública ciudadanizada para visibilizar experiencias innovadoras y exitosas en el combate a la corrupción de otras naciones.



Llevamos a cabo el primer proyecto de prevención de la corrupción en el deporte mexicano, en colaboración con el Sistema Nacional del Deporte.



Me siento muy honrado por haber sido parte de estos logros y no me resta más que reconocer y agradecer a todas las personas servidoras públicas que estuvieron en esta secretaría y a los que hoy se quedan, sin ellas nada de lo anterior hubiera sido posible. ¡Muchas gracias!





El autor es Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. @rsperrilliat