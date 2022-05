Abordan en teatro crueldad obstétrica y depresión postparto

05 min 00 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Después de haber dado a luz a su primer hijo, la creadora escénicavivió en carne propia espectros de la depresión postparto.Fue una experiencia tan difícil y definitiva en su vida que comenzó a investigar y se dio cuenta que, a pesar de todo, su experiencia había sido privilegiada y que hay mujeres todos los días en el País viviendoen varias partes del embarazo, el parto y el postparto que se invisibilizan en el sector de la salud pública y privada."Esta es una violencia que todas, todos y todes hemos atravesado desde que nacimos, cuando nacemos a nuestras madres si no es que a todas, a la gran mayoría las han violentado, cuando nos ponemos a investigar vemos que todas nuestras madres lo vivieron y está súper normalizado", explica la creadora.Así, contemplando los casos cercanos a ella y luego en un espectro expandido, construyó la obra "Desde el Inicio", que dirige"Clos" y que está construida a partir de testimonios reales en Jalisco para denunciar la violencia obstétrica infringida en el sector público.Esta obra de teatro documental forma parte del ciclohecho por Mujeres, que se llevará a cabo de junio a noviembre de este año, en espacios escénicos del Estado y en un centro independiente.En él participan reconocidas directoras y creadoras del teatro en Jalisco como Cortés y, así comoLas obras que la conforman abordan distintos temas y no fueron creadas a partir de un texto, sino de la experiencia que atraviesa la realidad de la Ciudad.Es el caso de la obra de Casavantes, "Después de las Ausencias", una obra que dialoga sobre la desaparición forzada en Jalisco y el dramático aumento de casos que hay durante los últimos dos o tres años."Poco antes de estrenar 'Después de las Ausencias' miré a mi alrededor y vi que mi pieza no era la única hecha en este formato documental, y reflexioné que había mucho trabajo más ya hecho, por mujeres. Esto a mí me pareció muy sintomático. Era el momento de organizarnos para hacer algo juntas y encontrar complicidad en Cultura Jalisco, me parece algo muy importante. Justo yo creo que este proyecto es de complicidades y nos gustaría que muchas instituciones más se hicieran cómplices", explicó Casavantes sobre este ciclo propuesto por ella.También se encuentra la obra "", de Claudia Anguiano, que aborda el comercio ambulante y la vida de las colonias tradicionales de Guadalajara.O la obra "Monumento", de Olga Gutiérrez, que reflexiona sobre movimientos sociales mexicanos, la violencia que se ejerce todos los días en México y el grado de normalización al que la hemos llevado.Para Jessi Cortés no es una casualidad que sean mujeres quienes más realizan teatro documental en Jalisco, sobre todo porque muchas de las problemáticas que abordan las obras afectan principalmente a grupos vulnerables como ellas mismas."Si algo tiene esta teatralidad es que se pone el cuerpo y se pone la problemática al centro para hacer denuncia. Es algo bien importante que somos mujeres trabajando esta teatralidad, en Jalisco no hemos visto que los hombres creadores tengan este lenguaje", afirma Cortés."Las mujeres sí, estamos tratando de llevar al teatro las cosas que vemos injustas, como la desaparición, la violencia que viven la mayoría de las mujeres, cosas que pasan en nuestras familias y las familias de todos. El teatro documental es vivo. Siempre está en movimiento", agrega.Los boletos para cada una de las obras estarán disponibles en voyalteatro.com con un costo de 80 pesos; también habrá talleres y conversatorios que pueden consultarse en sc.jalisco.gob.mx Dirección: Andrea Belén SánSaCuando: 4 de junio, 20:00 horasDonde: Kali Catrinas (Ghilardi 82, Guadalajara, Jalisco)20:00 hrs.Obra de teatro de objetos documental que narra la historia de una casona de la colonia Americana (ahora un espacio cultural independiente) a partir de los relatos de sus antiguos habitantes. Proyecto que pretende incluir a la comunidad vecinal y artística, recuperar la memoria de los espacios y sus alrededores, así como apoyar a la reactivación de los espacios culturales independientes de nuestra ciudad.Dirección: Juliana de la TorreCuando: 24 de julio, 19:00 horasDonde: Foro de Arte y Cultura (Prol. Alcalde 1451)19:00 horas¿Por qué las mujeres deciden permanecer en relaciones violentas? Pasaje en que nos soltamos las manos nace a partir de esta pregunta, reflejo de la inquietud por conocer qué mandatos culturales crean estos escenarios y entender por qué son tan comunes. Para eso se realizó un proceso de investigación centrado en el ciclo de la violencia, el amor romántico, y la construcción de las masculinidades. Un documento se vuelve evidencia de un hecho, puesto que registra información que funge como testigo, esto permite tomar distancia de la realidad y analizarla desde diversas perspectivas.Dirección: Sandra González CastellónCuando: 6 de agosto, 20:30 horasLugar de presentación: Casa Caelum (Antonio Orozco 9-A, Centro de Zapotlanejo, Jalisco)Monólogo finalista del Primer Festival Cultural Jalisco en Línea, convocatoria emitida por Secretaría de Cultura del Estado, y ganadora del cuarto lugar. Inicialmente se presentó de manera virtual. Parte de la pregunta ¿Cómo voy a seguir el juego si me desaparecen? De ahí, la puesta hace una reflexión sobre las desapariciones y la situación de la violencia que vive México.