Abre Bayern campeonato con empate ante Gladbach

Hora de publicación: 16:48 hrs.

El Bayern Múnich, ganador de las últimas nueve ligas en Alemania, empató 1-1 en campo del Borussia Monchengladbach en el partido que inauguró la Bundesliga, en lo que también era el debut de Julian Nagelsmann en el banquillo bávaro.En un encuentro animado por dos equipos ofensivos, el francés Alassane Pléa hizo el primer gol del campeonato temprano (10'), antes de que el ariete polaco Robert Lewandowski empatara cerca del descanso (42').Nagelsmann, arrebatado al RB Leipzig por 25 millones de euros, habría soñado con otro debut en el banco del 'Rekordmeister', frente a los 23 mil espectadores autorizados a entrar al Borussia-Park.Después de dos avisos (minutos 4' y 6'), el 'Gladbach', octavo en la pasada Bundesliga, abrió el marcador en el minuto 10 por medio de Pléa.Tras una pérdida de balón de Alphonso Davies en el centro del campo, Patrick Herrmann conectó con Lars Stindl y éste sirvió a Pléa. El atacante francés se acomodó la bola con un sutil toque con el exterior del pie derecho y fusiló a Manuel Neuer con la izquierda dentro del área muniquesa.Los vigentes campeones hicieron valer su experiencia y no se descontrolaron, y no tardaron en acercarse al arco del suizo Yann Sommer, que salvó al Monchengladbach con paradas de mérito (14', 26', 36').Finalmente los esfuerzos del Bayern dieron fruto y, en un córner botado por Joshua Kimmich, Lewandowski remató a gol con el pie derecho (42').En la segunda parte ambos equipos fueron directos a romper la igualada y aunque el Bayern terminó teniendo más ocasiones -y más claras- el 'Gladbach' estuvo muy cerca del segundo gol con una ocasión del galo Marcus Thuram (77'), que se quedó a pocos centímetros de batir a Neuer.Tras el partido inaugural, el grueso de la Jornada 1 de la Bundesliga tendrá lugar el sábado, destacando el enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt.El Leipzig, de su lado, no debuta hasta el domingo contra el Mainz.