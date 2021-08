Abren espacio fílmico en Jalisco

03 min 00 seg

Abril Valadez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Jalisco cuenta con un nuevo foro para filmaciones, el cual ofrece las facilidades para el cine y la televisión, pero también servirá para streaming, comerciales, animación y eventos en vivo, entre otros formatos.El foro Sprocket Digital, ubicado en Zapopan, abrió con inversión privada en un espacio que anteriormente servía para eventos y fiestas. La pandemia obligó a repensar el uso del sitio, y con el impulso al cine en Jalisco a través de leyes, se pensó en aprovechar para lograr un espacio de filmaciones, comentó José Antonio Ascensio, director del foro."Soy representante de la Hacienda del Carmen en locaciones y por eso me buscaron para ver qué hacíamos con este lugar y pensando en la gran cantidad de producciones que iba a soltar Netflix, HBO, Amazon y todos ellos."Y dado que este lugar como un lugar de eventos para fiestas, graduaciones ya no iba a funcionar como tal porque la nueva realidad nos obliga a hacer eventos mucho menores y de otra forma, surgió la idea de transformar el lugar en un foro de filmaciones que me emocionó mucho porque el trabajo en foro es una de las cosas que más me gustan en el ámbito profesional", dijo Ascensio."Nos enfocamos en hacer el anteproyecto en marzo y empezamos la obra en abril, ahora estamos en la última etapa de limpieza profunda y detalles. Estamos muy contentos de haber terminado esto y a 15 días para que se dejen venir las producciones".Foro Sprocket Digital cuenta con un ciclorama con 6 metros y medio de paredes laterales y 18 de pared frontal, un área de 520 cuadrados con 361 metros de zona de rodaje, una subestación de 225 kilovatios y una planta de soporte de 122 kilovatios. Además tiene Internet de 200 y 500 megabytes, baños, sótano para estacionamiento de capacidad de 25 vehículos y bodegas para arte, props, escenografía y más, explicó Ascencio.El foro busca no sólo ser un espacio para el rodaje, sino servir a quienes se adentran a otras modalidades de storytelling, como el streaming."Hicimos una alianza para los proyectos que sean de streaming o de realidad virtual, también tenemos otra empresa que hará la aportación de la realidad virtual y la realidad aumentada. Este Foro está pensado para no solamente hacer películas, series y comerciales, sino también streamings, realidad virtual, eventos en vivo, videojuegos, animación, efectos visuales. Está configurado para ser un poco como un personaje multitask de las películas, para hacer diferentes cosas o varias al mismo tiempo", añadió.Además, se busca que sea un espacio de aprendizaje, y ya hay una alianza con el Centro de Estudios Cinematográficos (CEC).Foro Sprocket Digital se ubica en avenida Prolongación Américas 1160, en Altamira. Se tiene planeada una segunda etapa para el proyecto, en la cual en la parte superior del inmueble se harán camerinos completos, oficinas de producción con salas de juntas y salas de maquillajes.