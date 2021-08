Acá la felicidad es enorme.- Messi

AFP

Hora de publicación: 04:30 hrs.

Un día después de ser anunciado como nuevo jugador del PSG, el argentino Lionel Messi ofreció una conferencia de prensa y habló sobre cómo ha pasado las últimas horas, desde su salida del Barcelona hasta la llegada a París."Estoy muy feliz, todos saben mi salida del Barcelona, fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio. Pero, nomás de llegar acá la felicidad es enorme."Toda esa semana me tocó pasar por esos sentimientos y lo fuimos asimilando como podía cada uno", comentó Messi, quien habló frente a los medios al lado de Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parisino.Messi aseguró que todavía tiene el "sueño de ganar otra Champions"."El PSG estuvo muy cerquita, teniendo un equipazo no lo pudo conseguir... Lo que hace falta (para ganarla) no lo sé. Hay que tener un grupo unido y fuerte. Sin conocerlo es lo que se ve de este vestuario, y luego tener un poquito de suerte", analizó el jugador de 34 años.Messi compareció en el Parque de los Príncipes ante la prensa un día después de firmar con el PSG, tras dos décadas en el Barcelona, desde que fichó con 13 años."El vestuario y el cuerpo técnico influyó mucho para que viniera. Cuando se iniciaron las conversaciones hablé con Pochettino, le conozco hace mucho tiempo, el hecho de que sea argentino, hay una cercanía...", señaló sobre el técnico del PSG, Mauricio Pochettino.Al Khelaifi abordó la situación del delantero francés Kylian Mbappé, que finaliza contrato en junio de 2022, y que no ha renovado con el club parisino."Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería tener un equipo competitivo y no creo que haya un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa", lanzó Al Khelaifi.La prensa española evoca una posible marcha al Real Madrid del astro francés, que no ha renovado su contrato.