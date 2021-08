Aceptarían recorte salarial por trabajo remoto

02 min 30 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 12:33 hrs.

¿Qué sacrificaría para poder trabajar desde casa para siempre? Una nueva encuesta muestra que muchos estadounidenses estarían dispuestos a aceptar una reducción de salario, renunciar a días libres o dedicar más horas por un trabajo que ofrezca una opción completamente remota.Después de más de un año de trabajo, total o parcial, desde casa en muchas industrias de cuello blanco, los empleadores están intentando hacer que los trabajadores regresen a la oficina, incluso al tiempo que la variante delta de coronavirus se apodera de todo Estados Unidos.Con la intención de atraer a los empleados, algunas compañías han organizado fiestas de regreso al trabajo y repartido premios, otras ofrecen almuerzo gratis o ayuda para el cuidado de los niños, incluso hay otras que ofrecen clases de yoga.A algunos trabajadores simplemente no les agrada mucho esta idea, ya sea porque les preocupa su salud, porque tienen responsabilidades domésticas que los mantienen en casa o simplemente porque no quieran volver a desperdiciar tiempo en largos trayectos.Una encuesta en línea encomendada por Breeze, una compañía de seguros, descubrió que 65 por ciento de los trabajadores estadounidenses que dijeron que su trabajo se podía hacer de forma totalmente remota estaban dispuestos a aceptar un recorte salarial de 5 por ciento, lo que podría representar varios años de aumentos anuales, con tal de quedarse en casa.La encuesta en línea, realizada por la firma de encuestas Pollfish el 20 y 21 de julio, incluyó respuestas de mil personas que dijeron que estaban "empleadas o buscando un trabajo que se puede completar de forma totalmente remota".La mayoría de las personas dijeron que no cederían más de un 5 por ciento, pero 15 por ciento de los encuestados mencionó que estaría dispuesto a reducir 25 por ciento de su salario para trabajar de forma remota. Casi la mitad (46 por ciento) indicó que renunciaría a una cuarta parte de sus días libres, y un 15 por ciento señaló que renunciaría a todo el tiempo libre remunerado para poder trabajar desde casa.En una nota más ligera, la firma también preguntó a qué otra cosa renunciaría la gente por un opción de trabajo remoto. Más de la mitad dijo que dejarían Netflix, las redes sociales o Amazon durante un año. Un tercio de los encuestados incluso dijo que renunciaría al derecho de voto en todas las futuras elecciones nacionales y locales.