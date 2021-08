Aconsejan apurar proyecto 'Cancún 2024'

Diego Martínez

Requiere mucha inversión

Hora de publicación: 22:41 hrs.

Jorge Abed, secretario general de OMDAI FIA México, espera la carta de intención de parte de los encargados del proyecto "Cancún 2024" para solicitar formalmente una segunda fecha de F1 para México.Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, reveló que se reunió el fin de semana pasado en Budapest para mostrarle al presidente de la FIA y al CEO de la F1, un proyecto para tener un Gran Premio en Cancún en 2024, mismo que habría sido recibido con buenos ojos.Abed señaló que los inversionistas y encargados del proyecto deben meterle al acelerador, pues no sólo es la construcción de un autódromo, sino muchas otras cosas más."El proyecto como tal no hay nada todavía, lo que sabemos es que existen los terrenos adquiridos por parte de una entidad federal, eso es todo, pero no hay un dibujo, nada. No es construir el autódromo nada más."Para 2024 está apretado, es la realidad, hay que iniciar a la de ya. Todo comienza con una carta de parte de ellos solicitando la fecha a OMDAI, y se presenta a FIA en un Consejo Mundial y nos comenzarán a poner las condiciones, además tendrán que firmar un contrato con FOM por algunas fechas. La verdad en este mundo de la Fórmula Uno el dinero es el que manda y sino se tiene el dinero a tiempo es muy complicado", expresó Abed en entrevista.Para que la Fórmula Uno pueda llegar a Cancún, la pista que se construya debe contar con el Grado 1 otorgado por la Federación Internacional de Automovilismo.Manuel Medina, arquitecto encargado del rediseño del Autódromo Hermanos Rodríguez en los años 80, explicó cuáles son los estándares que se toman en cuenta a la hora de construir una pista desde cero."Una pista básicamente debe tener tres conceptos importantes que son el cambio de desniveles que hace que tenga interés las bajadas, allá todo es plano y no se tendría eso pero se puede buscar de una o otra forma de darle interés deportivo."Por otro lado, lo que se necesita para empezar es tener en cuenta la seguridad y todo lo que marca la FIA", sentenció el también académico.El tiempo de construcción del trazado, zona de boxes, instalación de gradas, centro médico, helipuerto, y demás zonas, dependerá de la inversión económica que se desee hacer."Estamos hablando de un rango de 10 a 20 millones de dólares pero si quieres hacer algo más vistoso, más impresionante, te puedes ir hasta los 30 o 40 millones de dólares", apuntó.Con información de Sineli Santos