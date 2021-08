Actuarán contra Caabsa si incumple en tiradero

Martín Aquino

Hora de publicación: 15:09 hrs.

Incumplir con medidas para un abandono seguro del basurero metropolitano Laureles, podría salirle caro a la empresa Caabsa.MURAL publicó que, a tres semanas de que se cumpla el plazo para cerrar el vertedero, Caabsa no ha solventado, por ejemplo, el control y saneamiento de 38 mil 67 metros cúbicos de líquidos residuales, lixiviados, que almacena en fosas, los cuales se estarían descargando hacia el arroyo y un camino de Tololotlán, así como fugas en tuberías.Ante esa situación, el Gobernador Enrique Alfaro advirtió que, si la empresa está incumpliendo con su obligación, podría ser sancionada."Por supuesto que si hay algo que esté incumpliendo la empresa tendremos que actuar con todo el peso de la ley, sancionar; pero primero solicité, en función de la nota que vi hoy, que pudieran presentar un informe", dijo el Mandatario.Mencionó que, el informe que ha solicitado sobre lo que ocurre en el basurero Laureles, sería dado a conocer este sábado; y afirmó que se mantiene firme la decisión de cerrar el lugar."Por supuesto que sigue en firme el proceso del cierre, es un compromiso que hicimos, son procesos largos, complicados, porque no es solamente cerrar un relleno sanitario sin definir a dónde vas a llevar la basura de la Ciudad", apuntó Alfaro."Y en ese trabajo estamos metidos, y hasta que no tengamos perfectamente resuelto el esquema final de manejo de la basura, será que lo platicaremos y lo haremos público; estamos trabajando en ello, va un avance muy importante, pero claro que el cierre de este relleno sigue en pie y tiene que cumplirse en tiempo y forma", acotó.