Acuerdan gaseros y Profeco mesas de trabajo

03 min 00 seg

Diana Gante y Verónica Gascón

Hora de publicación: 18:24 hrs.

Representantes del Gremio Gasero Nacional y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, acordaron establecer mesas de trabajo a partir de la próxima semana con la finalidad de lograr un acuerdo sobre el tope al precio de gas LP.Estas se darán según la naturaleza de la intermediación, por ejemplo, piperos y comisionistas, de acuerdo con información de Profeco.Asimismo, con el fin de iniciar un proceso de regularización, acordaron elaborar listados de los intermediarios a modo de "padrón", según el giro de la actividad y fuente de abasto del gas LP, tanto de los llamados portatileros (que surten cilindros) como de los piperos."En el encuentro, realizado la tarde de ayer, jueves, en la sede central de esta Procuraduría, se acordó que los propios trabajadores integrarán listas, a modo de padrón, distinguiendo en ellas a las personas que son comisionistas formales de los permisionarios, y a quienes desempeñan esa actividad sin tener esa condición", explicó la dependencia.En la reunión con representantes de trabajadores del gas LP del Valle de México, Sheffield precisó que la Profeco no tiene facultades para abordar esta problemática, exceptuando las que competen a la protección del consumidor, pero dijo que atiende la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar y coordinar las posibles soluciones.También acordaron la presentación de denuncias por "gaschicol" o "huachigas" en las fiscalías de la Ciudad de México y el Estado de México.Ayer, ambas partes sostuvieron una reunión luego de que López Obrador ordenara a la Profeco entablar un diálogo para atender las demandas de los comisionistas."El grupo de trabajadores que habló con el Procurador lo encabezó José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México", indicó la Profeco.El pasado miércoles, los gaseros y sus familias salieron a las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México exigiendo al Presidente que fueran tomados en cuenta en los planes desarrollados por las autoridades y las empresas de gas LP, pues señalan que el margen de 50 centavos que les queda con la venta del energético no es suficiente para cubrir sus operaciones, pagar salarios y mantener a sus familias."Se entabló un diálogo con el Procurador Ricardo Sheffield, se le dio instrucciones por parte del Gobierno federal para que diera seguimiento y solución a una mesa de trabajo, la cual ya se entabló y con la que se espera llegar a los acuerdos y poder dar solución de fondo a la problemática que tenemos por parte del Gremio Gasero Nacional"."El Gobierno se ha comprometido a darnos solución y a ayudarnos a fortalecer el gremio", dijo en entrevista Sergio De Fermín, vocero del Gremio Gasero.Hoy, Grupo REFORMA publicó una entrevista a Ricardo Sheffield, quien señaló que los comisionistas actúan al margen de la ley al no estar regulados ni identificados, así como por no vender litros completos. Incluso los clasificó como los "franeleros" del gas LP porque se "adueñan" de las calles y no permiten que alguien más llegue a vender a su zona.