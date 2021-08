Acura: Simplemente Majestuosa

Con una nueva plataforma y cambios importantes en todos los aspectos, llega a México la nueva Acura MDX 2022. Fieles 100 % a su lema "Less Talk. More Drive" (Hablar menos. Conducir más) las sensaciones de manejo que te ofrece la MDX 2022 son incomparables. Una combinación de tecnología, sofisticación y practicidad son la mejor manera de describir esta SUV.En el exterior se destaca el elegante diseño de la parrilla en forma de diamante que combina perfectamente con las nuevas líneas trazadas en los faros LED. El techo panorámico es completo, y entrega una mejor sensación de espacio dentro de la MDX. Bajo el cofre, un motor V6 de 3.5 litros e inyección directa, nos entrega una potencia de 290 hp y 267 lb/pie, mismos que se hacen notar cada que pisamos el acelerador.La transmisión de 10 velocidades Shift by Touch, con cambios secuenciales deportivos y paletas de cambios al volante, nos proporciona una sensación de confort y deportivismo que, aunque difícil de juntar en una misma ecuación, Acura lo hace muy bien con este modelo.La suspensión y dirección de la MDX 2022 es bastante suave, o un poco más rígida, dependiendo del modo de manejo que selecciones: nieve, cómodo, normal, deportivo. Esto permite que el vehículo se adecue a cualquier tipo de situación, cambiando también el comportamiento del motor.En interiores, la MDX presenta tres filas de asientos, hechos en piel con una ergonomía y comodidad que garantizan una buena habitabilidad en trayectos largos.Pensada para hasta 7 pasajeros, permite abatir los asientos de las filas traseras para mejorar su capacidad de carga dependiendo de las necesidades de cada ocasión. Los materiales y acabados interiores son característicos de Acura, mismos que resaltan el toque de sofisticación y lujo de la marca.El equipamiento está conformado por una pantalla central de 12.3" en LCD con información disponible del sistema de audio, conectividad y sistema de navegación (GPS). Los controles al volante, más la consola central que elimina la palanca de cambios y es sustituida por botones, brindan el control total de la MDX en todo momento.El cargador inalámbrico en el centro de la consola y el sistema de infoentretenimiento que es compatible con Android Auto y Car Play inalámbricos, permiten que estés siempre conectado. Todo esto complementado por un sistema de audio de 16 bocinas con subwoofer a cargo de ELS Studio® Premium, crean una combinación perfecta.La seguridad es otro de los detalles en los que Acura pone énfasis. Uno de ellos son las cuatro cámaras que permiten una vista de 360° para saber que ocurre en todo momento en nuestro alrededor. Múltiples asistentes de conducción que van desde: sistema de alerta de frenado por colisión frontal, conservación de carril y monitoreo de punto ciego, que hacen que manejarla sea divertido y a su vez muy seguro.Sin duda alguna la MDX 2022 tiene todo lo necesario para destacar en su segmento, una oferta llena de sensaciones y calidad en la que Acura no necesita presentación.