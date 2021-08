Acusa AMLO a salinistas de frenar ley de revocación

Claudia Guerrero y Antonio Baranda

"Ahí está puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen" "Voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional y la vamos a difundir para que el pueblo la defienda" "Miren los bandazos, vamos a ver, yo sigo suspendiendo y no voy a cambiar en eso de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones"

Luego que Morena no logró sacar adelante el periodo extraordinario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que "salinistas" frenaron la ley para la revocación de mandato."Se unieron todos en contra, faltó un voto por que para convocar a un periodo se requiere mayoría calificada, no solo es mayoría simple, creo que los que estaban a favor de que se convocará al periodo fueron 24 de la Comisión Permanente y 13 en contra, esos 13, que ahí está puro salinista y finísimas personas del antiguo régimen"."Entonces faltó uno, ahora hay que esperar al nuevo Congreso, en este caso a la nueva Legislatura, a partir del día 1 de septiembre".Este jueves, el partido del Gobierno y sus aliados no alcanzaron los votos suficientes para un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión a fin de aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato.Ayer, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que en la intención de Morena de purgar los organismos electorales antes de la elección de 2024 hay miopía alimentada por rencores, filias y fobias personales.En respuesta, el jefe del Ejecutivo dijo esta mañana que su reforma electoral será defendida por el pueblo."Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional y la vamos a difundir para que el pueblo la defienda, porque no es posible que se sigan violando el principio de la libertad, de elegir libremente a las autoridades, el sufragio efectivo, entonces vamos hacia adelante"."Yo invito a todos a que observemos la actitud del INE, a todo el pueblo, porque está mostrando el cobre y lo mismo el tribunal", acusó López Obrador."Ahora salieron ultra-demócratas: voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla en Campeche. Entonces, qué bien que se cuenten los votos", dijo en relación a la resolución de Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, quienes aprobaron un recuento total de votos en la elección de la Gubernatura del Estado, en la que triunfó la morenista Layda Sansores."Pero miren los bandazos, vamos a ver, yo sigo suspendiendo y no voy a cambiar en eso de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo".