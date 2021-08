Acusa Bonilla de corrupción a cuñado de Gobernadora electa

03 min 30 seg

Aline Corpus

Denuncia Fisamex irregularidades

Hora de publicación: 19:40 hrs.

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de Morena, aseguró que Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la Gobernadora electa Marina del Pilar Ávila, también morenista, firmó en 2018 un primer contrato con Fisamex que el PAN usó para actos de corrupción.Bonilla sostuvo que Fisamex hacía las evaluaciones de las empresas que contrataría el servicio de agua, pero el Gobierno panista usaba la información para "negociar tras bambalinas" por un monto menor y no reportaba el cobro a la Comisión de Agua del Estado ni a Fisamex.Bonilla sostuvo que él "heredó" el contrato de Fisamex de la administración pasada, sin embargo, recalcó que hizo modificaciones, entre ellas la disminución de los honorarios de la auditora externa del 25 al 20 por ciento."Ese contrato lo hicieron por tres años, entonces nosotros heredamos el contrato, que quede claro, la diferencia es que nosotros cuando hablamos con ellos (Fisamex) nos dimos cuenta que esto era pura pantalla"."Porque usaron a Fisamex para que dictaminara, y luego no cobraban lo que Fisamex decía que debían, entonces (los funcionarios estatales) negociaban tras bambalinas", aseguró, "si (las empresas) debían 20 millones, pues le enseñaban el dictamen, le decían 'con dos millones nos damos por pagados, mitad aquí y mitad allá'".La Secretaria de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, presentó fotos de algunas cláusulas del contrato que firmó Luis Alfonso, hermano del esposo de Ávila, Carlos Alberto Torres Torres. En el documento se aprecia su rúbrica como Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Agua (Cespt).El documento fue signado por 36 meses el 28 de octubre del 2018, y posee además las rúbricas de José Eduardo Urquidez García, Jefe del departamento de Bienes y Servicios y de Amelia Cornejo Armino, Jefa del departamento de Recursos Financieros de la Cespt."Me llama la atención quién firmó el contrato, en ese entonces los directivos de la Cespt, curiosamente Luis Alfonso Torres Torres", dijo Bonilla, "firmó por un 25 por ciento (actualmente Fisamex se queda con el 20 por ciento del monto económico que recupera de las empresas que la misma auditora señala como deudoras de los servicios de agua)".Bonilla recalcó que la conexión de Luis Alfonso Torres Torres con la actual Gobernadora electa."Cuando hablen de que van a cancelar un contrato (de Fisamex), hay que ver bien dónde se originó, era buena decisión hacerlo pero lo usaron para beneficios personales, no para que ese dinero entrara al erario", subrayó."Por eso están en contra de la municipalización, aunque estuvieron de acuerdo en la campaña y dijeron que esa era la manera de hacerlo, ahora dijeron 'cómo vamos a acomodar a mi cuñis'", expresó.Carlos Alberto Torres Torres, actual esposo de Ávila, fue líder juvenil del PAN, regidor de Tijuana y diputado federal, conoció a Ávila cuando ambos fueron legisladores en el Congreso local; en julio del 2019, el blanquiazul le inició un proceso de expulsión por su voto a favor de la ampliación del mandato de Bonilla.Personal de Fisamex indicó hoy, en la transmisión de Bonilla, que revisaron la cuenta de agua del actual Presidente de Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval López, quien ha estado en contra del trabajo de la auditora externa.El personal de la empresa aseguró que Sandoval redujo hasta en un 90 por ciento el consumo de agua en su domicilio con una superficie de 519.67 metros cuadrados, el medidor tenía un problema técnico que no fue reportado y estaba oculto en pasto sintético, en el 2020 hubo un consumo en ceros.Por otra parte, se informó que Samsung aceptó regularizar su descarga de aguas residuales, pues Fisamex documentó que estaba descargando en la red de agua potable sin tratar el líquido, por lo que tuvo que pagar 26 millones 190 mil 216 pesos.