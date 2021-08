Acusa Delgado que su celular fue hackeado

Martha Martínez

Hora de publicación: 10:13 hrs.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que su celular fue hackeado, por lo que pidió no hacer caso de mensajes o llamadas realizadas desde su número.A través de su cuenta de Twitter, señaló que desde la madrugada de este lunes, se han estado haciendo llamadas y enviando mensajes en los que se informa que tuvo un accidente.El dirigente reportó que también están solicitando recursos supuestamente para ayudarlo.Ante ello, Delgado pidió ignorar mensajes o llamadas desde su número celular."ALERTA. No puedo entrar a mi whatsapp. Desde la madrugada están haciendo llamadas y enviando mensajes también por Telegram a familiares y amigos diciendo que tuve un accidente y están pidiendo dinero. Por favor no hagan caso, son estafadores", escribió.La semana pasada, dos senadores y un Gobernador electo informaron de intervenciones a sus números de celular.