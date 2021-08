Acusa FGR a Anaya de entregar petróleo a extranjeros

Acudirá UIF a audiencia de Anaya

A petición de AMLO

La Fiscalía General de la República aseguró que Ricardo Anaya participó en una trama delictiva cuya finalidad era entregar el patrimonio petrolero del País a intereses y a empresas extranjeras, ya que existe constancia de que sí votó como diputado en favor de la reforma energética.En un inusual comunicado, la dependencia federal dio a conocer detalles en "versión pública" de la imputación contra el ex candidato presidencial panista, al precisar que se basa en los testimonios de Emilio Lozoya y tres testigos más, quienes aseguran haberle enviado o entregado dinero, o haberlo visto en la oficina del ex director de Pemex.En el texto, también confirma que ha judicializado el caso contra el panista, quien está citado para este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para una audiencia en la que la FGR pretende imputarlo por cohecho, lavado y asociación delictuosa."Emilio 'N', en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones 'superiores' para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo "N", para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil", dijo la FGR."La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido. Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público".En la secuencia que refiere, la FGR relata que Marcelo Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Weyl, Luiz Antonio Mameri e Hilberto Da Silva, los directivos de Odebrecht en Brasil y México, declararon que pretendían tener controles y contratos en operaciones sustantivas del sector petrolero en México a partir del 2012.Y, como parte de esos propósitos, pagaron sobornos a Lozoya, a quien hicieron un primer pago por 10 millones de dólares, "para garantizar el control sobre esa producción petrolera".Según la Fiscalía, para esos fines se llevó a cabo la reforma energética por la que Ricardo Anaya supuestamente recibió un soborno de 6.8 millones de pesos.La dependencia federal dijo que, además de Lozoya,contra Anaya también declaran Norberto Gallardo Vargas y Miguel Pérez Esquivel, jefe de escoltas y chofer del ex director de Pemex, respectivamente, así como Froylán Gracia Galicia, Coordinador Ejecutivo de la Dirección de la petrolera."Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo "N" por una persona de confianza del propio Emilio "N", cuyo nombre es Norberto "N"; misma cantidad que le entregó a Ricardo "N", en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014", dijo la Fiscalía."Los testigos Miguel "N" y Froylán "N", manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo "N" y otros legisladores, a las oficinas de Emilio "N", en la Dirección General de PEMEX; lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales".Agregó que, conforme con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma."De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión", añadió.Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó que esta dependencia acudirá mañana a la audiencia de imputación a la que fue citado Ricardo Anaya, señalado por Emilio Lozoya de recibir sobornos del caso Odebrecht.Explicó que la Fiscalía General de la República recurrió al juez de control para citar a Anaya y por ello colaborará en la audiencia."Estaremos en ese momento imponiéndonos del tema y con la idea de colaborar con la Fiscalía General de la República", señaló en entrevista en un hotel de Paseo de la Reforma, donde fue invitado a un encuentro con diputados electos del PT.Dijo que se debía recordar que Anaya fue señalado, junto con otras 70 personas, por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en el caso de los sobornos para aprobar la reforma energética.Detalló que a la fecha ha entregado información de 35 personas a las autoridades y que la UIF ha presentado denuncias contra 23 de los 71 señalados.Mencionó que no tiene conocimiento de la carpeta de investigación que integró la FGR contra Anaya."Vamos a tener conocimiento de la carpeta de investigación en unas horas y veremos si tenemos tema en dónde se formular una imputación", precisó.Aseguró que en la investigación contra Anaya no hay filias ni fobias y que esa ha sido la instrucción del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.Señalo que el primer Mandatario ha insistido en que no hay persecución política contra Anaya y que se tiene que colaborar con la Fiscalía General."No hay persecución política en contra de nadie y tenemos que colaborar con la Fiscalía General de la República, evidentemente", comentó.Dijo que no conoce si la indagatoria contra Anaya contiene algún señalamiento sobre el uso de instituciones financieras en paraísos fiscales.Aunque la FGR es una institución autónoma del Poder Ejecutivo, el comunicado sobre el caso Anaya fue difundido siete horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo pidió de manera expresa.Según el Mandatario, la FGR y el Poder Judicial tendrían que informar sobre las pesquisas, para evitar que el panista siga acusándolo de persecución."Que la Fiscalía y el Poder Judicial informen, que no se vaya a quedar todo en que por el debido proceso no se puede dar información. Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa", dijo durante su conferencia matutina, en Xalapa,"Ojalá y la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación, si no, me va a seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial, yo voy a estar insistiendo que se trasparente todo el proceso".El Presidente advirtió que, si no se transparentan las razones por las que se decidió proceder contra Anaya, puede generarse una confusión en la opinión pública."Porque, si no, él va a seguir hablando y la gente puede confundirse, y como tiene tanto apoyo en los medios de información, porque lo protegen, hasta a los que habían acusado de corrupción en su momento ya ahora lo están defendiendo. Sería bueno que se transparente todo, todo, todo y así ya se sabe de qué se trata".Con información de Claudia Salazar y Martha Martínez