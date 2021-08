Acusa Invest Mx que Alianza Federalista confunde a clientes

03 min 00 seg

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 17:14 hrs.

La agencia de inversión privada Invest Mx acusa que el nombre que utiliza la iniciativa de la Alianza Federalista, "Invest In Mx" (que usan en su portal web y también buscan inversiones), causa confusión con su compañía.Tonatiuh Salinas Muñoz, director general y cofundador de la empresa originaria de Querétaro, manifestó que esto ha comenzado a causar confusión entre sus clientes y teme que esto en un futuro perjudique sus operaciones."Ya ha causado confusión con algunos clientes, porque algunos clientes con los que trabajamos que después se meten a redes sociales me preguntan 'oye, ¿eres o no de gobierno?'. Entonces eso puede perjudicar el desempeño de nuestra compañía", acusó.Esta empresa envió a Grupo REFORMA el documento de Título de Registro de Marca por parte del IMPI, con fecha de presentación de 27 de marzo de 2019, que señala que Salinas Muñoz es el propietario de la marca y se aplica para los servicios de administración de fondos de inversión, servicio de asesoramiento sobre fondos de inversión, inversión de capital e inversión de fondos, entre otros.Además, dijo, que se acercaron con participantes de esta iniciativa para evitar el uso de nombre pero ante no tener respuesta, señaló que buscarán instancias legales para que la Alianza Federalista, conformada por Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, deje de utilizar este nombre.De acuerdo con Ricardo Ramírez Gamboa, especialista en propiedad intelectual, si una empresa encuentra en el mercado otra compañía que se parece en el nombre o es semejante al grado de confusión, es decir que pueda confundir al consumidor de una de la otra, puede iniciar una demanda para evitar el mal uso de nombre."Esta persona es la dueña de esta marca para hacer estos servicios en México y puede demandar a cualquier empresa, persona física que use igual o en semejante grado de confusión para distinguir los mismos servicios o parecidos", explicó."No tienen que ser signos iguales, tienen que tener una semejanza de grado fonético, gráfico, conceptual".Además, señaló que si se cuenta con un dominio de Internet que causa confusión con la marca, también puede proceder a una infracción.En entrevista con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal y presidente de esta agencia de inversión, compartió que desconocía este caso y que constituyeron de manera legal el nombre de la asociación que completo es Invest in México Facilitation Board, aunque sí acortan el nombre como Invest In Mx en su portal web."En el caso específico de esta empresa yo desconocía que estaba, no había recibido una carta (...) vamos a investigarlo, porque esto tiene que ser completamente legal", dijo."Encantados de platicar, yo creo que se trata de colaborar para traer inversión en México, esto no es un negocio, esto es un trabajo para desarrollar la economía".