Acusa Kumamoto desinformación de Alfaro

Pedro Kumamoto, quien será regidor por Futuro en Zapopan, acusó al Gobernador Enrique Alfaro de estar desinformado sobre la asignación de recursos a partidos políticos para el próximo ejercicio.En entrevista, el ex candidato de Futuro a la Alcaldía de la ex Villa Maicera aseguró que es impreciso y anticipado plantear que la autoridad electoral dará a Futuro y Hagamos los recursos aprobados el viernes, los cuales ascienden a 380 millones de pesos."Me sorprenden las declaraciones del Gobernador, me parece que fueron evidentemente un acto de desinformación y finalmente de imprecisiones, y, desde luego, una muestra de un carácter de talante autoritario y de propaganda"."Estaremos esperando en diciembre las últimas determinaciones de la autoridad y en ese momento se podrá conocer cuál es el monto específico", señaló.Kumamoto reiteró que rechazarán cualquier exceso que se pudiera establecer en el Presupuesto del 2022 en cuanto al financiamiento a partidos, harán un uso transparente de los recursos y eventualmente devolverán parte del subsidio recibido."Tendríamos que esperar a conocer cuál es la bolsa de recursos", agregó."Yo llamaría a que las personas recordaran que siempre he hecho un ejercicio de una política transparente, austera, cercana y eso va a continuar en la lógica de cómo estamos trabajando desde este espacio".El Gobernador Enrique Alfaro dijo hoy que no está de acuerdo con el dictamen que aprobó el Consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), que establece una bolsa de 380 millones de pesos sólo para los partidos políticos locales: Futuro y Hagamos.Calificó la asignación como un despróposito y adelantó que buscará revertirla a través del Poder Legislativo.