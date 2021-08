Acusa Profeco dominio violento en venta de gas LP

02 min 30 seg

Verónica Gascón

Advierten aumento de 'gaschicol'

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los llamados comisionistas, el último eslabón en la cadena de la venta de gas LP, imponen un monopolio bajo un control violento. Son dueños de la calle y por la fuerza evitan que otros vendan en sus zonas de dominio."Ellos se ostentan como dueños de la calle y nadie puede vender gas más que ellos en esa calle", expresó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield.Comparó la actuación de los comisionistas como la de un "franelero" que se adueña de la calle y nadie más puede estacionar autos ahí. Y si alguien lo hace, se enfrenta contra ellos."Se ostentan como dueños de la calle, entonces son los franeleros del gas LP. Nadie puede tenerlos identificados porque es algo que se realiza al margen de la ley, ¿quién va a tener un padrón?", cuestionó.El funcionario consideró que en el Valle de México la figura del comisionista es única y disruptiva, lo que dificulta la aplicación de las medidas de precios máximos impulsadas por el Gobierno federal."Hay que diferenciar, la fijación de los precios máximos en la zona metropolitana del Valle de México y el resto del País. La zona metropolitana tiene una figura que no existe en el resto del País, que es un intermediario entre el consumidor y distribuidor que está al margen de la ley", indicó.No tienen un reconocimiento legal ni un contrato."Ellos se dicen llamar comisionistas, sólo que para que seas comisionista necesitas estar dado de alta en Hacienda, y firmar un contrato de comisión mercantil. A ver, que te enseñe alguien este contrato y su alta en Hacienda", señaló Sheffield en entrevista.Admitió que los comisionistas estafan con tanques incompletos. La Procuraduría, dijo, ha recibido 76 denuncias, principalmente por faltante de contenido en los cilindros, del lunes 2 de agosto a la fecha.El funcionario aseguró que a veces los faltantes son de hasta medio kilo."Estas denuncias por faltante de contenido se dan sobre todo en el Valle de México. Es un motivo de queja constante", consideró.Los comisionistas saben que cometen actos ilegales, según el funcionario. Como ejemplo, mencionó el caso de un camión que transportaba cilindros de gas, el cual fue abandonado cuando el conductor y los despachadores se percataron de la presencia de los verificadores de Profeco.Afirmó que tras la imposición del control de precios, la primera semana de agosto, la dependencia recibió 5 quejas que fueron procedentes y tienen seguimiento conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, para que estas empresas pierdan el permiso.El robo y la ordeña de ductos podrían incrementarse ante el tope máximo al precio del gas LP, consideraron especialistas e integrantes del sector gasero.Susana Cazorla, consultora de SICEnergy, estimó que quienes se dedican a esa actividad ilegal serán quienes tengan un mayor incentivo por la posibilidad de un mayor margen de ganancia en la venta del producto, a diferencia de aquellos que se mantengan con los precios regulados.El gremio gasero nacional también advirtió que, al no tener un margen de ganancia, el mercado negro del gas tendrá puerta libre."Si nosotros no llegamos a sus domicilios es dar pauta para que el mercado negro extienda su brazo", dijo Adrián Rodríguez, representante de comisionistas."Si nos desarticulan ¿a quién le están dando pauta y abriendo la puerta?".Con información de Diana Gante