Acusan irregularidades en indagatoria de asesinato de joven

03 min 30 seg

Benito Jiménez

Hora de publicación: 16:01 hrs.

El abogado de los cuatro policías municipales de Mérida, señalados de torturar a un joven de 23 años, afirmó que la Fiscalía de Yucatán registra inconsistencias en la investigación de los hechos.Entre ésas están dar a conocer la versión de la víctima y los videos donde se observa que el detenido actúa normal después de ser arrastrado a su celda, según la versión del abogado David Dorantes.En diversos videos difundidos se observa que al menos cuatro policías arrastran a José Eduardo Ravelo, semiconsciente, a la celda de la Policía Municipal, luego de ser sometido por otros seis oficiales, incluso al someterlo con una rodilla en su espalda.Dorantes, defensor de los cuatro policías señalados de detener y agredir a Ravelo, afirmó que no se han dado a conocer los videos del joven después de esa escena en donde se incorpora, se sienta, come y bebe.Además, estableció que la corporación municipal sí proporcionó un examen médico a la víctima y salió por su propio pie.El joven fue detenido el 21 de julio por presuntamente aventar objetos a un ciudadano. Al salir de la cárcel, se nota en diversos videos, camina con dificultad. Y, el 3 de agosto falleció en un hospital."Ustedes no observan en los videos donde él inmediatamente después (de que es ingresado a la celda) se sienta, se levanta, le dan comida por parte de la Policía Municipal de Mérida, toma agua, va al baño; es decir, en las 24 horas de video que observó eso el juez, minuto a minuto, el señor (Ravelo) no está inconsciente, es ingresado a la cárcel, y después se sienta y se levanta", expuso el abogado en conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México.No obstante, el litigante en su exposición justificó que a la puesta de disposición se le hizo una valoración médica y que el legista certificó que el joven tenía conductas autolesivas; es decir, que se agredía a sí mismo, lo que le generó diversas lesiones.Indicó que realizó una entrevista con un testigo que cuenta con un puesto de comida en una caseta metálica y declaró que minutos antes de la detención de Ravelo se golpeaba la cabeza."También esta defensa observó un video que obtuvo de diversos centros comerciales en el cual se observa que la víctima directa, previo a su detención, venía corriendo por la vía pública y colisiona con un vehículo en movimiento, se tira en la carpeta asfáltica, rueda debajo del vehículo y posteriormente sale corriendo", dijo.Sin embargo, a pregunta expresa sobre la responsabilidad de los policías municipales de llevarlo a un hospital en lugar de una celda, el abogado se desdijo de la valoración del médico que le detectó la conducta autolesiva.En cambio, justificó la lucidez del joven cuando declaró el 24 de julio ante la Fiscalía del Estado que no recuerda que sus agresores hayan tenido la leyenda de Policía Municipal en sus patrullas o uniformes.También dijo que proporcionó apellidos distintos a los cuatro agentes señalados."Si hubiera una circunstancia de incapacidad, incluso el médico lo valoró posterior a la denuncia, que es muy importante, que es la declaración de la víctima que fue sometida a estos actos", mencionó sin aclarar si la conducta autolesiva fue tomada en cuenta en su declaración.Sobre la detención de Ravelo, Dorantes defendió el protocolo de los policías municipales y afirmó que en ocasiones se requieren hasta cuatro agentes para detener a un sujeto.