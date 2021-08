Adiós 'Sugar Daddies'

Sara Ochoa

Los llamados "sugar daddies" ya no podrán pactar citas a través de aplicaciones digitales de Google.A partir del 1 de septiembre, Google Play Store prohibirá las apps que promuevan las relaciones sexuales a cambio de compensaciones económicas.La restricción surge después de que la empresa actualizó sus políticas de "contenido inapropiado".En México existen diferentes aplicaciones de este tipo, tanto para Android como para el sistema iOS de IPhone, como "Sugar: date & meet new people", "Seeker: Mature Dating App" "Seeking Age gap dating & match" y "The Upscale", donde los usuarios pueden definir el rango de edad que buscan en su próxima pareja, e incluso, definir a la persona para una cita, basándose en el éxito profesional y económico de los interesados.En algunos de los sitios se explica que, para acceder a compensaciones económicas, los o las interesadas deben aceptar tener relaciones sexuales con los "sugars", mientras que en otras se exigen exámenes que acrediten que la persona no padece alguna enfermedad de transmisión sexual.Según la app "SeekingArrangement", México es el País con más "sugars" inscritos en su plataforma, con 183 mil 302 usuarios.