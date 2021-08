Admite Lillini que Pumas se quitó presión

02 min 00 seg

Alejandra Benítez

Hora de publicación: 15:25 hrs.

Andrés Lillini, director técnico de los Pumas, afirmó que la victoria ante Puebla vino a aliviar la presión que estaban viviendo."La victoria era necesaria porque nos teníamos que sacar la presión que veíamos cargando, oxígeno sí para el proyecto porque al final los resultados lo hacen fuerte", explicó en conferencia de prensa."Estas cosas son únicas, es lo que te da el triunfo, hoy todo es alegría(en el vestidor), les dije que tengan la tranquilidad, pero esto lo tenemos que sostener, que lo pueden hacer, hay que sacar esto adelante y ser realistas, que es lo que nos va a llevar por el buen camino".Lillini también le dedicó esta victoria a los seguidores e integrantes de La Rebel, que se manifestaron afuera del Estadio Olímpico, pidiendo cuentas a la directiva."Le dedicamos el triunfo a la gente que se manifiesta, es un regalo para ellos. No soy una persona de buscar venganza, ni nada, los necesitamos a ellos. Trabajo para los que quieren que nos vaya bien, a los que me quieren afuera, no los tengo en cuenta", detalló.El estratega también analizó fríamente el triunfo porque dijo que están cerca del pelotón, pero todavía les falta para meterse a zona de clasificación."Ganamos un partido, se festejan los 3 puntos pero seguimos abajo en la tabla todavía nos falta mucho."Si hay algo bueno que hicimos es formar una familia y la presión y los malos momentos los tragamos entre todos, y eso te saca siempre adelante porque trato de darle al ser humano mucho en su formación", comentó.Por su parte, Nicolás Larcamon, estratega del Puebla admitió que tuvieron un partido por debajo de lo que había previsto."Hoy fue un partido flojo en términos de rendimiento, a mitad de semana estuvimos mejor, sabiendo puntuar en ambos partidos, sentimos una sensación de disgusto por lo que somos", explicó."Tenemos que elevar el rendimiento, en el primer tiempo no pudimos capitalizar varios avances".@ABenitezCANCHA