Admiten relajar medidas antiCovid en prisiones

01 min 30 seg

Tania Casillas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aunque aseguró que no existe un brote alarmante de casos de Covid-19 en los reclusorios, el director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, reconoció que se relajaron las medidas sanitarias.Informó que actualmente son 17 los casos activos en los reclusorios. Hay 11 en el femenil, tres en la Comisaría del Reclusorio Metropolitano (CRS), dos en el preventivo y uno más en Ciudad Guzmán. Sin embargo, fuentes cercanas a los reclusorios informaron que podrían ser hasta 30 contagios."Se relajó toda la humanidad, no sé por qué habríamos de particularizar a Reinserción. Claro, somos parte de un entorno y muchos creímos que era menos grave ya lo del Covid", reconoció Pérez Juárez.Aseguró que no hay enfermos de Covid hospitalizados o graves en enfermería."Hospital Civil y de Zoquipan no nos están recibiendo internos porque no tienen camas para Covid. Si tuviéramos uno grave estaríamos en una situación muy compleja y muy difícil", explicó.De acuerdo con fuentes cercanas al Complejo Puente Grande, los empleados dejaron de recibir cubrebocas limpios para cambiarlos durante su turno.Además, hace un año que no se renuevan los oxímetros, los termómetros y el equipo que usa el personal de ingreso y de traslados.