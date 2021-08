Adquiere Fibra Plus 50% de Fibra HD

02 min 00 seg

Arely Sánchez

Hora de publicación: 15:17 hrs.

Fibra Plus, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces en México enfocado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, adquirió el 50 por ciento del Fideicomiso Fundador y de Control (FIFUN) de Fibra HD.De concretarse la integración total de los negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 57 propiedades.Con esta adquisición parcial, Fibra Plus se convierte en titular de los derechos corporativos y económicos del 50 por ciento del Fideicomiso de Fundadores, los cuales incluyen, entre otros, el derecho a designar al presiente del Comité Técnico de HD y un cierto número de miembros del Comité Técnico de Fibra HD, informó a la Bolsa Mexicana de Valores.También les permitirá recibir el 50 por ciento del Poison Pill, que es el derecho que tiene el FIFUN para cobrar a Fibra HD el 20 por ciento de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI's( en circulación, ante un posible cambio de administración por oferta pública de adquisición forzosa.Estas disposiciones de protección contenidas en el Contrato de Fideicomiso de HD encarecen y hacen más complicado que se pueda llevar a cabo una operación como la combinación de los negocios de Fibra Plus y Fibra HD.No obstante, con el propósito de fortalecer esta posible integración, Fibra Plus reveló que renunció a su derecho para recibir su parte proporcional del Poison Pill que le correspondería conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para Fibra HD y el efecto dilutivo para los Tenedores Fibra HD que pudiera derivar del pago, en su caso, ascendería a un máximo de 10 por ciento.De esta forma, a decir de Fibra Plus, la adquisición del 50 por ciento del FIFUN de Fibra HD tuvo como único objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores Fibra HD la oportunidad de llevar a cabo la combinación de negocios con una menor dilución.Con base en información pública, Fibra HD tiene 41 propiedades con un capital contable de 3 mil 172.2 millones de pesos; en tanto, Fibra Plus cuenta con 16 proyectos registra un capital contable de 6 mil 906.5 millones de pesos.