Adquieren 'favoritos' megapropiedad en NL

Mirna Ramos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los 4 mil 900 millones de pesos que Servicios Médicos de Emergencias (SME) recibió del Isssteleón -su cliente único durante al menos cinco años- en el sexenio del ex Gobernador Jaime Rodríguez le alcanzaron para comprar una propiedad de 150 millones de pesos en el Cerro de la Corona, en San Pedro, y darse el lujo de demolerla.La empresa recibió contratos para servicios médicos de más de 50 mil burócratas estatales y era encabezada por los hermanos Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos de Manuel González, ex Secretario General de Gobierno y ex Gobernador interino de "El Bronco".La propiedad de 6 mil 975 metros cuadrados de terreno tenía una finca y una amplia área de esparcimiento con alberca, aunque todas estas instalaciones fueron demolidas tras la adquisición.La escritura del inmueble está fechada el 5 de agosto del 2020 aunque, según el mismo documento, se liquidó en seis partes a partir del 31 de julio del 2019, cuando se entrega-ron los primeros 60 millones.A la propiedad, ubicada al sur de la Avenida Roberto G. Sada y al pie del Cerro de la Corona, se llega por la calle Akumal.En la zona se han desarrollado o se están desarrollando varios complejos de usos mixtos y multifamiliares de lujo.De acuerdo con la escritura, el valor catastral de la propiedad era de 54 millones 272 mil pesos, pero la empresa la adquirió en casi el triple:150 millones 892 mil pesos.SME ha sido señalada por presuntas prácticas fraudulentas contra el Instituto y también por haber triangulado 109 millones de pesos a una empresa de Manuel Vital, ex Secretario de Desarrollo Sustentable y ex director del Isssteleón con "El Bronco".Tanto la empresa como sus integrantes están siendo investigados por a Fiscalía Anticorrupción del Estado por un presunto intento de fraude por 522 millones de pesos.Para tratar de defenderse, los sobrinos de González alegaron que desde diciembre del 2019 se habían separado de la empresa que crearon en el 2001.Sin embargo, en el 2011 ya había hecho algo similar, supuestamente vendiendo sus acciones, pero recuperándolas poco después.Meses antes de supuestamente "deslindarse" de SME en el 2019, entró como socia de la empresa una segunda compañía: PC-11 S.A., misma que tiene como integrantes a Luis Gerardo Treviño Leal, que dirigió el Isssteleón del 2009 al 2012, y su hijo Luis Gerardo Treviño Morales.También figura Hannia Vanessa Huerta, que durante años ha sido allegada a Treviño Leal e, incluso, trabajó con él en el Isssteleón, ganando el segundo sueldo más alto después de su jefe y por encima de todos los directores.En marzo de este año, Treviño Leal, su hijo y Huerta también se convirtieron en apoderados de SME.