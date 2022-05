Advierte AMLO campaña de petroleros contra Pemex

02 min 00 seg

Claudia Guerrero

Hora de publicación: 09:11 hrs.

Ante el documento del Sindicato petrolero en que exhiben riesgos, carencias y condiciones de chatarra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una campaña.En la mañanera, el Mandatario federal dijo que revisará si las inconformidades son reales o ficticias."Lo que he estado percibiendo es que hay una inconformidad que quiero saber si es real o ficticia, sobre mal trato a trabajadores, sobre falta de equipos, porque lo veo como una campaña", indicó."Y quiero saber si es real para que de inmediato se atienda, que los funcionarios de Pemex atiendan esta demanda, porque si no hay sustento, podría ser un mecanismo de presión del sindicato, que está en su derecho de hacer campaña en contra de la empresa, pero quiero saber bien".REFORMA publica este lunes que trabajadores petroleros documentaron el riesgo, carencias y condiciones de chatarra en las que operan algunas instalaciones de Pemex en el País.En un informe con más de 5 mil observaciones de seguridad e higiene por situaciones que ponen en riesgo a las instalaciones, la comunidad, el medio ambiente y a los propios trabajadores, confirman, por ejemplo, que 34 trabajadores resultaron lesionados en el primer trimestre de este año.En el documento interno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que fue hecho llegar a las autoridades de Petróleos Mexicanos, acusan que esos riesgos no han sido atendidos.Durante la conferencia mañanera, López Obrador afirmó que ya no se puede regresar a la venta de plazas y tener una dirección eterna en el sindicato."Y vamos a estar pendientes. Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato, el que no se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores, todo eso que existía", lanzó.