Advierte Lemus bloque Garza-Lomelí

El Alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus, cuyo triunfo fue ratificado la semana pasada por el Tribunal Electoral de Jalisco (Triejal), dijo que ve venir un bloque opositor de cara al arranque de su Administración.Pero advirtió que más que un bloque partidista es personal y dentro de él ubica a los ex candidatos a la Presidencia Municipal tapatía, Carlos Lomelí, de Morena, y Fernando Garza, del PAN."Es curioso, pero yo no veo un bloque del PAN y Morena", aseguró Lemus entrevistado al asistir a Expo Mueble Internacional."Probablemente lo que veo es un bloque de Garza-Lomelí, pero no es un bloque partidista, es un bloque personal".Lemus refirió que ayer se llevó a cabo un taller de capacitación con el titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, a fin de construir una visión de Ciudad en conjunto con los próximos Ediles, sin embargo, Lomelí y Garza desairaron la reunión."Desafortunadamente ni Morena ni Fernando Garza aceptaron la invitación, no acudieron, se les invitó en tiempo y en forma, se notificó a través de sus institutos políticos y se notificó también personalmente", reprochó Lemus."Desafortunadamente ellos no quisieron participar. Lamento mucho que Morena, que Fernando Garza no se sumen a estos trabajos en beneficio de la Ciudad, pero yo voy a seguir siempre invitándoles al diálogo".Lemus agradeció que la regidora electa del PRI, Sofía García y el regidor electo de Hagamos, Tonatiuh Bravo, así como los próximos representantes de Movimiento Ciudadano, sí hayan aceptado participar en el taller.Recordó que la semana pasada tendió puentes de respeto y comunicación con la regidora electa de Morena, Mariana Fernández, con quien tiene una relación de amistad desde hace varios años.Durante el taller de capacitación se abordaron temas como servicios públicos municipales, seguridad y Protección Civil, entre otros, agregó.