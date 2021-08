Advierten alza de violencia y deserción escolar por pandemia

Iris Velázquez

Hora de publicación: 20:19 hrs.

La Secretaría de Gobernación difundió el estudio en el que se advierte un incremento en la violencia y en la deserción escolar ante la pandemia de Covid-19.En el estudio "Impacto de la pandemia en niñas y niños", la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero, refiere que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con Covid-19 o por falta de recursos, según datos de Inegi revelados en marzo.Recuerda, además, que se ha registrado un incremento en la violencia intrafamiliar durante la pandemia.Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de marzo a junio de 2021, se registraron máximos históricos y durante el primer semestre de 2021 se notificaron 129 mil 20 carpetas, lo que implicó un aumento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, revirtiendo la tendencia descendente en el delito.Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) criticó que la dependencia haga énfasis en estos problemas que recordó se advirtieron desde el año anterior.Reprochó que desde el Gobierno no se propongan medidas para solucionarlo y por mandato presidencial, ahora en el tercer pico de pandemia se insista en el retorno a las aulas, sin protocolos claros para garantizar la seguridad de la comunidad escolar."Un año después aceptan lo que insistimos desde Naciones Unidas y ONGs. Lamentablemente lo incorporan al debate político polarizado como capricho del señor mañanero, y no como el derecho a la educación, salud y participación de 39 millones de niñas, niños y adolescentes", consideró.En el documento, la Segob menciona que el confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, han generado afectaciones graves en la niñez mexicana; en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social; en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento de la desigualdad; vulnerabilidad ante la violencia familiar; incremento en homicidios y embarazos en menores de edad.