Advierten presión en nivel de deuda pública hacia 2024

03 min 30 seg

Azucena Vásquez

Hora de publicación: 11:47 hrs.

Si el crecimiento económico de México se mantiene en niveles de 2 por ciento al año, provocará que el nivel de deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) se eleve hacia el 2024, advirtió Carlos Morales, director de Riesgo Soberano para Latinoamérica de la calificadora Fitch Ratings."El crecimiento económico bajo sigue siendo el mayor riesgo para el nivel de deuda", dijo durante su participación en el foro "Fitch on México".La estimación de Fitch Ratings es que el nivel de deuda del sector público se mantenga en los niveles que ha registrado."Sin embargo, de mantenerse un crecimiento del 2 por dinero esto impulsará el nivel de deuda en porcentaje del PIB a partir de 2024", advirtió.Recordó que pese a la pandemia de Covid-19, México mantuvo un nivel de déficit similar a lo de años anteriores pasando del 2 al 3 por ciento del PIB, lo que provocó que la deuda pública se mantuviera muy por debajo en comparación con países de Latinoamérica, aunque el bajo nivel de riesgo puede presionarla.La deuda revisada es el Gobierno federal, sin incluir las de Pemex y CFE, precisó.Pese a ello, consideró que la calificación soberana de México por parte de Fitch Ratings -actualmente de "BBB-" con perspectiva estable- se mantiene sin probabilidad de un cambio al alza o a la baja. Por lo general, la perspectiva estable se mantiene de 12 a 24 meses.Además, enfatizó que el País enfrenta fortalezas como la estabilidad y apreciación del peso en los últimos meses.Sin embargo, el bajo nivel de ingresos es una debilidad, ya que la carga tributaria es relativamente baja, mientras que la evasión es alta, lo que podría generar una presión a las finanzas públicas.Respecto al Paquete Contra la Inflación y la Carestía, impulsado por el Gobierno federal, la calificadora dijo que no necesariamente ayudará a reducir los altos precios ya que parece más enfocado en ayudar a personas vulnerables."En el tema de inflación, las presiones siguen al alza. Hemos visto un impacto del estímulo fiscal a la gasolina y eso limita presiones inflacionarias, pero el paquete que ha impulsado (el Gobierno) no necesariamente mejorará los niveles inflacionarios."Que limite el choque inflacionario en personas vulnerables para el impacto sobre los precios, pero no necesariamente se traducirá en una reducción en la inflación", aseveró Morales.Asimismo, señaló Fitch Ratings estima que, pese a que el estímulo al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) tendrá un impacto en los ingresos del sector público, sí será compensado por mayores ingresos petroleros, siempre y cuando el precio del crudo sea de 100 dólares por barril en el año o mayor a este monto, cuyo nivel está dentro de su previsión."La mejora de Ios ingresos petroleros compensa la reducción en el IEPS, si bien vemos que hay riesgos de parte de ingresos, también hay espacio fiscal", declaró.Por otra parte, Morales resaltó en el aspecto político que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo bastante popular con uno de los niveles de aprobación más elevados en América Latina.No obstante, el partido en el poder y sus aliados ya no tienen la mayoría necesaria para validar cambios como se vio recientemente con las reforma eléctricas y electorales, que no fueron aprobadas, señaló."Nuestro escenario base es que el Gobierno no podrá conseguir aprobación de reformas, pero no significa que no seguirá haciendo de manera administrativa, este impulso para darle mayor apoyo a Pemex y CFE que a su vez disuaden la inversión en la economía", dijo.Asimismo, sostuvo que es altamente probable que Morena gane las elecciones presidenciales de 2024, aunque aclaró que todavía es temprano para hacer una proyección al respecto."Muy probablemente será un candidato de Morena quien gane la elección", declaró tras su participación en el foro.