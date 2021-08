Advierten riesgos por 'autodefensas'

Enrique Osorio

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al igual que en Tlajomulco y Guadalajara, en Lomas de Tlaquepaque vecinos se dicen hartos de los robos y colocaron lonas para advertir a los ladrones que, si los sorprenden, los van a linchar."Esto es ya cansado, ya tiene harta a la gente, el robo, el asalto, la violencia, la inseguridad, las muertes, todo ello ya empezó la sociedad a empezarse a organizar ahorita contra ciertos delincuentes y quizás más delante hasta con los propios representantes del Estado", advirtió Rubén Ortega Montes, profesor investigador e integrante del Observatorio de Seguridad de la UdeG.El especialista en seguridad advirtió que los gobiernos deben entrar en mayor contacto con vecinos para reforzar la seguridad y reducir el riesgo de que comiencen a cobrar justicia por propia mano."No queda sino los vecinos en alerta, los vecinos vigilantes y lo peor, que puede venir después, la venganza personal, el hacerse justicia por su propia mano. (Lo que falta), primero, son las acciones de prevención del delito (...) segundo, no hay ejemplaridad a que quien delinque o rompe con la ley", señaló el especialista.Los colonos de Lomas de Tlaquepaque tomaron la decisión hace meses, luego de una serie de robos, principalmente a negocio, y la medida cobró efecto, aunque en esta ocasión tampoco se dedican a realizar labores de vigilancia ciudadana, sólo es una advertencia, dicen."A mí me robaron hace un año aquí (en mi negocio). (Pediría) más seguridad, principalmente más patrullaje", aseguró Gustavo, quien tiene un local sobre la Calle República de Guatemala.Otro comercio atracado se ubica sobre la Calle Jorge Cázares Campos; el hurto ocurrió el año pasado y, a decir de una trabajadora, a una ex compañera le robaron con violencia, tras lo cual ella se fue del negocio y decidieron poner un cancel para restringir el paso, además de la localización de lonas.Éstas fueron dejadas en varios cruces, pero vecinos no dieron detalles sobre cuándo las colocaron ni quién tuvo la iniciativa; a la fecha quedan al menos un par en Privada Leopoldo Méndez, a media cuadra del negocio atracado en 2020."Ratero que agarremos, ratero que ¡linchamos! ¡Evita ser quemado vivo, esto va en serio, no le arriesgues! Vecinos Vigilantes y Unidos", dice una de estas lonas.Grupo REFORMA publicó el lunes que vecinos hartos de la violencia y la inseguridad en Villa Fontana Aqua y Lomas del Mirador, en Tlajomulco, comenzaban a hacer rondines con palos, bates y armas blancas oxidadas.Tras ser amedrentados por los criminales, en Villa Fontana dejaron de hacerlo, pero estas acciones se mantienen en la Etapa 1 de Lomas del Mirador.En la Colonia La Perla y sus alrededores, en Guadalajara, vecinos colocaron lonas para advertir a los ladrones que ellos se defendían, y aunque en este caso no dan rondines de vigilancia, dicen que es una advertencia que ayudó a que bajaran los atracos en la zona.