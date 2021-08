Afectan torres predio del Gobernador

Fernanda Carapia

05:00 hrs.

El complejo inmobiliario que prevé cuatro torres de departamentos, un hotel y un centro comercial en Avenida Acueducto, tiene como vecino un predio propiedad del Gobernador Enrique Alfaro.De acuerdo con información publicada en la página de Transparencia del Ayuntamiento de Zapopan, el 9 de octubre de 2019 se otorgó la licencia de construcción H/D-2751-19/O para bardear el predio ubicado en La Cueva 3265.La licencia, de la cual Grupo REFORMA tiene copia, está a nombre del Mandatario estatal.La ubicación del terreno está a menos de 200 metros del predio donde un particular, Eugenio Gómez Sainz Vega, solicitó un permiso para construir cuatro torres de departamentos, un hotel y locales comerciales, pero Zapopan se lo negó debido a que los Planes Parciales de Desarrollo solo permite vivienda horizontal.Ante la negativa, interpuso un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que fue resuelto por el Magistrado Laurentino López.De acuerdo con el expediente, durante el proceso se mandó llamar a los vecinos y otros terceros que podrían verse afectados, pero ni el Ayuntamiento ni los habitantes presentaron una defensa contundente.Además, detalló el Magistrado, Zapopan reconoció que no había un plan de ordenamiento para ese predio cuando se solicitó el permiso, por lo que la resolución fue a favor de Gómez Sainz Vega. En agosto de 2020 se le ordenó al Municipio darle el uso de suelo para construir el complejo.El Gobierno de Zapopan anunció que combatiría la sentencia y no entregaría el uso de suelo, y el Poder Ejecutivo advirtió que apoyaría al Municipio para impedir la construcción.