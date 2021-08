Afectará a energía la contrarreforma

Diana Gante

05:00 hrs.

La reforma del Ejecutivo para cambiar el criterio del despacho económico y dar prioridad a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afectará significativamente al sistema energético en costos, eficiencia y amenaza los esfuerzos para mitigar el cambio climático.Según el estudio The Effect of Changing Marginal-Cost to Physical-Order Dispatch in the Power Sector, realizado por Resources for the Future (RFF) y el Euro-Mediterranean Center on Climate Change, los cambios propuestos en el orden de despacho de centrales regresarían al sistema eléctrico mexicano a un monopolio estatal en el que la CFE posee el 99 por ciento de la capacidad total de generación.Además, se eliminan los incentivos para que el sector privado continúe invirtiendo, particularmente en energías renovables.El estudio evaluó los cambios en el orden de despacho en tres escenarios de aquí al 2050.En el primero, se privilegia la generación con plantas de CFE y uso de combustóleo, al que se le asigna un precio similar al del gas natural de manera artificial (es más costoso).En ese caso, el costo total a 2050, considerando capital, operación, combustibles y sin considerar externalidades como gases de efecto invernadero, será de 11.9 mil millones de dólares.En el segundo escenario se da preferencia a las plantas de CFE, pero sin un cambio en los combustibles fósiles que ya utiliza (principalmente gas natural), con un costo de 11.7 mil millones de dólares, y en el tercero, con el despacho tal y como opera actualmente, sería de 11.4 mil millones de dólares.Ante el cambio en el orden de entrada de centrales, las renovables quedan desplazadas y el efecto de menores costos no se refleja en el sistema eléctrico."Las renovables van a seguir bajando de precio en los próximos años, pero es por eso que se tienen que desarrollar más incentivos para que vayan desplazando hasta al gas que también es contaminante", explicó Elie Villeda, especialista del sector de energía."El tener el sistema dominando los combustibles fósiles, conlleva más costos de operación y mantenimiento y no brinda una soberanía energética".