Afganas en riesgo

DE POLÍTICA Y COSAS PEORES / Catón

en MURAL

3 min 30 seg

Debido a atávicos motivos el hombre ha tenido siempre bajo su dominio a la mujer. Pearl S. Buck, Premio Nobel de Literatura, le preguntó a un chino de los pasados tiempos cómo era posible que un hombre tuviera cuatro esposas. ¿Por qué -lo cuestionó- una mujer no podía tener cuatro maridos? "Señora -contestó el hombre-, he visto muchas jarras de té con cuatro tazas, pero jamás he visto una taza de té con cuatro jarras". Hay excepciones claro, a esa dominación del másculo. Una querida amiga mía nunca se casó. Explicaba: "Estoy para mandar, no para hacer mandados". Y añadía: "No tengo un esposo, pero tengo varios hombres, y todos ellos por aquí se van". Y señalaba con inequívoco ademán por dónde se iban. Tuve trato de paisanaje con un periodista de la Ciudad de México que fue muy poderoso allá por los setentas del pasado siglo. Tanto poder tenía que a la celebración de su cumpleaños asistía el mismísimo presidente de la República, que por entonces era Luis Echeverría. En una de esas fiestas, separadas las mujeres de los hombres, según es costumbre hasta la fecha, el mandatario acompañó al festejado y sus amigos en el salón de su casa, donde nos reunió. Echeverría estaba feliz, pese a que entre sus defectos estaba el de ser abstemio. Eso de ser abstemio lo admiro grandemente en quien fue alcohólico o alcohólica, y merced a dos grandes cualidades -un par de testículos u ovarios- logró vencer "por este día" el vicio; pero el ser abstemio por puritanismo conduce a horribles acedías que ponen murria en el ánimo propio y el ajeno. Tomar vino sin que el vino te tome a ti ("El vino hay que saber mearlo", postula don Abundio) es uno de los grandes placeres de la vida. El tercero, quizá. El segundo es comer bien, y el primero es... el primero. Como dijo un individuo: "Con que cómanos, bébanos y cójanos, aunque no trabájenos". Pero advierto que me estoy apartando del relato. Vuelvo a él. En lo más alegre del festejo estábamos. El Presidente, relajado, feliz, reía a carcajadas con los relatos que hacíamos de los dichos y hechos de ingeniosos personajes de Saltillo y de Coahuila, y participaba animadamente en la conversación. Se veía contento, muy a gusto. Se abrió de pronto la puerta de la habitación y apareció en ella la recia figura de la compañera María Esther. Una sola palabra dijo, imperativa: "¡Echeverría!". Como empujado por un resorte, el presidente de la República saltó de su sillón, se despidió rápidamente y fue tras de su esposa sin siquiera haber disfrutado el banquete con riquísimos manjares norteños que poco después se sirvió. Excelente e incansable labor social hizo doña María Esther, dicho sea de paso, en favor sobre todo de la familia y de los niños. Es considerada, junto con doña Eva Sámano de López Mateos, una de las mejores y más activas y benéficas primeras damas que ha tenido este país. Poco a poco la mujer mexicana ha ido liberándose del anacrónico mando varonil. Esa sumisa sujeción de la mujer al hombre persiste ya solamente en los usos y costumbres de algunos pueblos indígenas, nocivas tradiciones tan decantadas por turistas del indigenismo que no se dan cuenta de que al pedir la perpetuación de esos antiguos hábitos condenan a las niñas y mujeres de esas etnias a una opresión que mucho se parece a la esclavitud. Igual injusticia, mutatis mutandis, sufrirán las mujeres de Afganistán después del apoderamiento del país por parte de los talibanes. Las organizaciones feministas del mundo deberán estar pendientes de lo que allá suceda, y denunciar cualquier abuso cometido por los fundamentalistas en contra de la mujer afgana. Luego no digan que no se los advertí... FIN.







Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.