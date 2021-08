Afirma J&J que segunda dosis eleva anticuerpos

Hora de publicación: 13:41 hrs.

Una dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 de Johnson & Johnson eleva dramáticamente los niveles de anticuerpos, hasta nueve veces, según dijo la compañía este miércoles.Johnson & Johnson presentó la información ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), que está evaluando estudios similares de los fármacos de Pfizer y Moderna. Si la agencia lo autoriza, la Administración Biden quiere proporcionar inyecciones de refuerzo ocho meses después de la vacunación.Esta vacuna quedó fuera de los planes del Gobierno para dosis de refuerzo, el cual fue anunciado la semana pasada. Pero con los nuevos datos, la farmacéutica espera ser parte de la distribución inicial de inyecciones de refuerzo, lo cual podría suceder para septiembre."Esperamos discutir con funcionarios de salud pública una potencial estrategia para nuestra vacuna contra Covid-19 de Johnson & Johnson, con refuerzos a los ocho meses o más después de la vacunación de una dosis", dijo en un comunicado Mathai Mammen, jefe global de investigación y Desarrollo de Janssen en Johnson & Johnson.En febrero, la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna unidosis de Johnson & Johnson. Un ensayo clínico llevado a cabo el otoño e invierno pasados mostró que una sola inyección tenía un 72 por ciento de eficacia al prevenir el Covid-19 sintomático entre voluntarios estadounidenses. En el estudio, ninguno de los voluntarios vacunados fue hospitalizado o murió.Johnson & Johnson realizó este estudio antes de que la variante Delta más contagiosa se propagara, dejando una pregunta abierta sobre qué tan bien funcionaba ante esta versión del virus. Pero en un estudio publicado a inicios de este mes, investigadores de Sudáfrica encontraron que una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson era hasta un 95 por ciento efectiva en prevenir la muerte ante la variante Delta, y reducía el riesgo de hospitalización en un 71 por ciento.En su nuevo estudio, Johnson & Johnson monitoreó a 17 voluntarios del ensayo clínico del año pasado. Seis meses después de la vacunación, sus niveles de anticuerpos habían cambiado poco.Esto es diferente del patrón visto con las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Estos fármacos inicialmente producen altos niveles de anticuerpos, pero sus niveles caen luego de varios meses.Cuando se les dieron dosis de refuerzo de Johnson & Johnson a voluntarios, después de 6 meses de la inyección inicial, sus anticuerpos contra el coronavirus crecieron nueve veces más que luego de la primera dosis.Los estudios de Moderna y Pfizer-BioNTech encontraron saltos comparables en los niveles de anticuerpos. Debido a que las vacunas no fueron probadas en una comparación, no es posible determinar cuál da el mayor refuerzo.Johnson & Johnson dijo que había entregado al sitio web Medrxiv un manuscrito describiendo la investigación, pero aún no ha sido publicado.