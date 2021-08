Afirma Vera que Pumas no tiene cabeza

Félix Zapata

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para el ex futbolista Juan Carlos Vera, Pumas no tiene proyecto desde la cabeza y lamentó que el presidente deportivo Jesús Ramírez no abra las puertas para ayudarle a mejorar la garra de los felinos.El ex jugador chileno contó al programa CANCHA MX de Grupo REFORMA que ha tratado de llevar refuerzos que siente darían mejores resultados en el conjunto universitario."El mejor jugador del equipo, de la institución, tiene que ser el presidente, si el presidente siendo el mejor jugador, no tiene claras las cosas, empieza todo para abajo raro, no raro, sino que empiezan las complicaciones de los campeonatos que se han hecho en los últimos años", explicó Vera desde Chile."En el caso mío yo he hablado muchas veces con Chucho, le he mandado jugadores, le he recomendado grandes jugadores, le ofrecí varios jugadores importantes a Chucho pero no hay respuesta, nada"Vera contó que no le han dado oportunidad de darle la mano a estos Pumas que arrancaron el Grita México A21 con apenas un punto de 9 disputados."Siempre te salen con el mismo verso: 'que no, que no se sabe', y a los 2 días después está diciendo que quieren contratar a un jugador que está en Chile", recordó."Yo estoy en Chile, soy parte de la institución, quiero a ese equipo como parte mía, sufro y veo todos los partidos de Pumas, tengo mucho contacto con la afición pero siempre te hacen a un lado, no lo entiendo, si uno no quiere lo malo para este club".El ex futbolista auriazul reveló que es una misma empresa la que gestiona todos los refuerzos para Pumas"No es culpa de los refuerzos, es culpa de otras personas, quién los trae, ¿qué empresa es la que está metiendo los jugadores en Pumas? A mí me dijeron así: 'para entrar un jugador de Pumas, que yo lo recomiende, tiene que ser por esa empresa'", apuntó."O sea, estamos hablando que hay empresas que están ligadas al equipo y si no entras por ellos, no vas a meter nunca un jugador".Vera consideró que el DT Andrés Lillini no ha querido hacerse a un lado cuando los felinos no le están respondiendo, pese a que llegó a una Final como timonel interino, en el Guardianes 2020."No es que esté hablando por tener rencor, quiero mucho al equipo y cuando el señor llegó hasta la Final y la perdió, si él hubiera sido más vivo, yo me voy, hasta aquí les dejo porque yo trabajo abajo pero a él le gustó el dulcecito", explicó."Le gustó que la cosa era fácil, si cuando no hay presión es fácil, si el equipo pierde, no importa; pero cuando eliges a los jugadores y el equipo pierde, y te empiezan a pegar palo, ahí tienes que tener presión y yo creo que no la tiene, no sabe cuándo un camarín está en llamas, eso es problema que le está causando ahora".