Afirman que EU ofrecerá vacunas a migrantes en frontera

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 18:55 hrs.

La Administración del Presidente estadounidense, Joe Biden, ofrecerá vacunas contra el coronavirus a los migrantes que lleguen a la frontera con México, según The Washington Post.De acuerdo con oficiales del Departamento de Seguridad Nacional consultados por el medio, los migrantes recibirán la vacuna mientras están siendo procesados por las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).Los detalles del plan aún no son públicos y no hay una fecha clara para su aplicación, según el medio.Hasta el momento, las autoridades sólo habían ofrecido la vacuna a los migrantes que llevaran mucho tiempo dentro de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).Las vacunas se aplicarían a migrantes que enfrenten la deportación o que sean liberados en Estados Unidos mientras esperan una cita con las autoridades.Sin embargo, no se ofrecerán vacunas a los migrantes que sean expulsados bajo el llamado "Título 42", una norma sanitaria impuesta por Trump que permite la expulsión exprés de ciertas personas que ingresan al país y que ha sido retada legalmente por organizaciones civiles.En julio 210 mil migrantes fueron detenidos por las autoridades fronterizas, el mayor número en un mes en 21 años, recordó el medio.Según el Post, las autoridades buscan evitar la propagación de contagios de la variante "Delta" de coronavirus en el sur del país.