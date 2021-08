Agradece Alexxandra Ramírez continuidad en Santos

Alejandra Benítez/

Hora de publicación: 23:14 hrs.

Santos Femenil está creciendo gracias a la continuidad que le ha dado el cuerpo técnico a la plantilla, ya dejaron los últimos lugares, superaron la muerte de su entrenador, Martín Pérez Padrón y van en camino a meterse a zona de clasificación.Así lo explicó Alexxandra Ramírez, mediocampista de las Guerreras, quien dijo a "Ellas en la CANCHA" que cada encuentro lo prepararan con mucho detenimiento haciendo un gran desglose del rival."Hemos dado una buena batalla, logramos empatarle a Xolas, le ganamos a Mazatlán. El trabajo de cada día es un para ponernos de tú a tú con todas", dijo.Recordó que el fallecimiento de su entrenador fue un golpe duro de asimilar por toda la plantilla, quien hoy quiere honrar su memoria siguiendo los fundamentos que les dejó."Nos costó bastante (asimilarlo), quedamos impactadas, fue una sorpresa para nosotras, su partida la tomamos como motivación porque era un buen entrenador, por todo lo que nos transmitía", abundó.Al igual que muchas jugadoras de la Liga BBVA Femenil vio con buenos ojos la apertura para contratar futbolistas extranjeras, porque esto va a subir el nivel de la competencia."La llegada de las extranjera nos mete presión, nos tenemos que exigir al máximo, tenemosque competir contra nosotras mismas", mencionó.Sobre su paso con la Selección Sub 20, Alexxandra dijo que ha sido muy aleccionador estar al lado de una entrenadora tan exigente como Maribel Domínguez, quien les pide siempre que den el extra."Es una de las personas más valiosas que he conocido (Maribel Domínguez).Te dice las cosas como son, es muy directa y me gusta su forma de ser, de los mejores consejos que me ha dado es que aprenda a patear con mi pierna inhábil", detalló.