Agradece apoyo de Suazo y Gignac

02 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Cuando más sentía que necesitaba el apoyo dentro y fuera de la cancha, el delantero de Rayados Rogelio Funes Mori tuvo el apoyo no sólo de su familia y amigos cercanos, sino de dos monstruos del futbol regio.El chileno rayado Humberto Suazo y el francés felino André-pierre Gignac, quienes ya lo felicitaron por convertirse en el máximo anotador en la historia del Monterrey, son señalados por el "Mellizo" como dos grandes apoyos en su paso goleador en México."Siempre hablamos, también en momentos difíciles que no me tocaba marcar, siempre hablaba con él y me daba su mensaje de apoyo, sus experiencias", dijo Funes Mori."Todos sabemos lo que ha hecho 'Chupete' en esta institución, lo querido que es por la gente y sin duda que una persona como él, de tanta trayectoria, me haya felicitado, me escriba y todas esas cosas, la verdad que es un orgullo para mí".Funes Mori rompió el sábado pasado el desempate con Suazo, quien con 121 goles duró más de seis años como máximo goleador del club, el cual ahora es Rogelio con 123 dianas.Gignac, con quien regularmente lo comparaba la afición Rayada y de Tigres, fue otro apoyo en estos meses para el "Melli"."Sí, y cuando me pasó este momento difícil en mi casa (un robo), él me mando su mensaje de apoyo, que estaba para lo que sea, para lo que necesite y la verdad que eso me llenó de felicidad, un jugador como él, sin duda el mejor jugador extranjero que ha llegado a la Liga me haya dado su mensaje la verdad que para mí fue un momento de felicidad", dijo."Y ahora que me haya felicitado la verdad por redes sociales es un orgullo para mí y siempre digo que esas comparaciones las hace la gente, nosotros somos personas normales que jugamos para nuestra institución y él lo está haciendo de maravilla para su club y yo para la mía".