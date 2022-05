¡Aguas! Prevén que suba 40% en NL consumo de agua

02 min 00 seg

Marlen Hernández

Notas Relacionadas Atoran AyD y gas la venta de casas

Hora de publicación: 18:15 hrs.

El incremento esperado en lapara los próximos años, implicará que para el 2030 eldeen el(AMM) sea un 40 por ciento mayor que en el 2020, resaltó Horacio Martínez, director del Instituto de Protección Ambiental (), de laEl especialista explicó que para el 2030 se estima que la población en elsea de 6.8 millones de personas, 1.3 millones más que en el 2020.Así, considerando que eles de 265 litros por día, para else estarían consumiendo, 6 metros más que en el 2020."Adicionalmente lo que se va a necesitar del 20 al 30 es casi el equivalente a una presa, ésa es la capacidad de lo que se debe estar construyendo, sin embargo, no en una sola obra", resaltó Martínez.El director delconsideró que es necesario implementar un plan integral diversificado para la proveeduría del agua de la zona.En este sentido, refirió que algunas de las acciones que se podrían implementar son una, incrementar la capacidad de extracción de la presa El Cuchillo, el desarrollo de, entre otros."No debemos poner todos los huevos en la misma canasta", señaló. La presa Libertad se completa para el 2023, pero se tiene que llenar, entonces estaríamos recibiendode ahí como hasta el 2025, pero eso no es suficiente, deben venir otras obras en el camino y este tipo de proyectos se deben hacer independientemente de la rentabilidad", agregó.Resaltó que de acuerdo con la, el 71 por ciento del consumo de agua en el Estado es consumido por el, el 25 por ciento es para el abastecimiento público (hogares y gobiernos) y el 4 por ciento por la industria."El que másse lleva, genera menos de un punto porcentual al PIB. Creo que una oportunidad es apoyar ala que sea mejor y más eficiente en el consumo y finalmente determinar si Nuevo León debe tener una vocación agrícola o no y apoyar a que esas personas a que transiten a actividades de mayor valor agregado", dijo.