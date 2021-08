Ahora clonan códigos de chips para robar autos

02 min 30 seg

Noé Magallón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Ante la implementación de sistemas de seguridad cada vez más sofisticados en los vehículos, los ladrones no dan su brazo a torcer.Las autoridades han detectado que están utilizando un programador que copia los códigos de los chips de las llaves, principalmente de los autos de alta gama, para generar duplicados.Existe un aparato que funciona con una USB y traslada los códigos a llaves en blanco para generar una maestra, explicó una fuente policial."Los pueden utilizar los cerrajeros. Todas las llaves (de alta gama) tienen códigos, como son electrónicas tienen una tarjetita, un chip, todas están codificadas", explicó la persona consultada."En esa llave, con ese código, lo que hacen es copiar la información. La llave te la venden en blanco, es como un CD. Se generan esos códigos en una USB, se pasan a ese aparatito y ese aparatito deposita el código en la llave y ya la llave puede abrir según la marca del vehículo".Para generar la llave, los delincuentes no sólo necesitan el dispositivo, sino el código que guardan en la USB, que consiguen de una forma que no ha sido descubierta.El aparato, sin embargo, no es barato. En páginas como Mercado Libre puede conseguirse en unos 16 mil pesos.En Internet, además, se pueden encontrar tutoriales o explicaciones para usar sus múltiples funciones.Este año ha habido por lo menos dos capturas de robacarros con dispositivos como el antes mencionado.El 22 de julio fue detenida una pareja en la Colonia Ferrocarril, en Guadalajara, pues elementos de la Policía del Estado los detectaron en un Honda CR-V y un Civic.Les marcaron el alto en la Avenida Gobernador Curiel, al cruce con Manolete, pues la camioneta no tenía placas. Solicitaron información al C5 y descubrieron que los vehículos eran robados.En el sedán hallaron el dispositivo programador para elaborar llaves electrónicas.El 17 de mayo, dos personas que venían de Baja California fueron detenidas en la Colonia Camino Real, en Zapopan. Iban en un Honda Civic y fueron interceptadas en la Calle Santa Catalina de Siena, al cruce con Calzada Lázaro Cárdenas.Al revisar el vehículo detectaron el dispositivo programador de llaves.