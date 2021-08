Ahorra gas LP con estos tips

02 min 00 seg

MURAL / Staff

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La incertidumbre en los precios del gas, puede desequilibrar la economía familiar; por ello, conoce estos tips para ahorrar el producto y cuidar el bolsillo.Desde hace semanas, los precios del gas LP ha estado cambiando, por lo que Héctor López Barragán, gerente de mantenimiento de la Universidad Panamericana (UP), dio a conocer algunos consejos para que las familias pongan en práctica y puedan gastar menos gas y este dure más tiempo."Esto es básico para la economía familiar, considerando que los energéticos cada vez van en aumento de los precios y difícilmente vamos a ver una presencia a la baja por la sobredemanda de recursos, entonces tenemos que generar estos ahorros, que ayudarán tanto a la economía como al medio ambiente", señaló.Los principales consejos que da el experto son:- Evita fugas de gas tanto en el tanque como en las tuberías y mangueras por donde pasa el gas, ya sea a través de un especialista en instalación o la misma persona con agua con jabón puede verificarlo, en caso de detectarlo, cambiar el material dañado para evitar accidentes.- Usa lo menos posible el calentador, sólo encender el calentador cuando se va a bañar entre 15 a 20 minutos, y dejarlo a temperatura media, incluso entre verano y primavera se podría evitar usarlo.-No usar sistema "piloto", evitar usar el encendido piloto en los calentadores y estufas, y mejor usar cerillos o un encendedor cuando se vayan a utilizar.- No usar agua caliente para lavarse las manos, esto ayuda a ahorrar agua y no tener el boiler encendido todo el día.- Usar menos el horno de la estufa, esto porque se gasta más gas que en la estufa; incluso, una alternativa es cocinar a vapor o tener un horno eléctrico.- Recurrir a alternativas más ecológicas, por ejemplo, adquirir un calentador solar, estufas de inducción eléctrica y freidoras de aire.