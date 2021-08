Al 100% camas Covid en Puerto Vallarta

02 min 30 seg

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La ocupación hospitalaria por Covid-19 en Puerto Vallarta está al límite.De acuerdo con datos de la Red IRAG, los cuatro nosocomios públicos de este Municipios están al 100 por ciento de capacidad en camas con ventilador: el Hospital 42 del IMSS; el del ISSSTE, el Regional y el Naval.Jaime Álvarez Zayas, director de la Octava Región Sanitaria, a la que pertenece Puerto Vallarta, señaló que la ocupación de aparatos de asistencia mecánica respiratoria es variable, pues por la mañana puede haber espacios y tres horas después estar al 100 por ciento."Llegan pacientes, se pasan a ventilador, otros fallecen y se desocupa el ventilador, es muy variable lo de los ventiladores, ahorita estamos al 98 por ciento, pero los mismos pacientes que ya están hospitalizados, pueden requerir de intubación y pasar a ventilador", explicó.Desde la primera semana de julio, agregó, se empezó a notar un incremento en la ocupación hospitalaria en el puerto jalisciense y se mantiene al alza."Tenemos pacientes de todas las edades, pero el que prevalece es el grupo de entre los 18 a los 35 años en un 36 por ciento y no estaban vacunados", subrayó.El director de la región sanitaria reconoció que han tenido que referir algunos pacientes a otros hospitales para quitar presión al nosocomio regional y tener disponibilidad para quienes lo requieran."Hemos tenido que referir a pacientes para darles la oportunidad de un tratamiento especializado, los hemos enviado a Guadalajara, hay a otros que los trasladamos a otros Municipios como Mascota y despejamos y ganamos camas para siempre tener capacidad de atención", dijo.El Gobernador Enrique Alfaro reconoció el martes que hay presión en la capacidad de atención, por lo que se habitaron 12 camas más para la atención de personas afectadas por el virus.Estas camas son lugares generales, para pacientes que están estables y que si bien todavía requieren de oxígeno, el suministro es bajo, detalló Álvarez Zayas."Son para pacientes que no están graves, que están estables y que requieren una aportación de oxígeno de 5 litros, por eso usamos concentradores de oxígeno, son pacientes que están por ser dados de alta".El espacio, ubicado en el Centro de Capacitación en la Colonia IPIDE, en Ixtapa, ya está habilitado, aunque no está ocupado."No se ha utilizado esta área porque no tenemos la necesidad todavía de enviar pacientes, estamos esperando, en cualquier momento, que nos diga el Hospital Regional que tiene que referir pacientes para enviarlos para allá", añadió Álvarez Zayas.Actualmente, en todo el Estado, según el Sistema Radar Jalisco, hay mil 192 pacientes, cifra máxima registrada de febrero a la fecha.