Alan Mozo se despide de Pumas y Chivas de Huerta

Citlalli Medina

Hora de publicación: 10:24 hrs.

Las Chivas oficializaron la salida de César Huerta y Alan Mozo se despidió de los Pumas.Ambos jugadores cambiarán de camiseta en la Liga MX tras el intercambio entre el Guadalajara y la UNAM."Hoy nos despedimos de César Huerta y le deseamos lo mejor en su nuevo equipo", fue el mensaje de parte de las redes oficiales de las Chivas.Por su parte, Alan Mozo escribió un mensaje de despedida para el conjunto universitario."Como jugador cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón. Hoy me toca despedirme de mi casa, donde me formé como jugador, pero sobretodo como persona, donde he vivido todos los sentimientos, desde las más grandes alegrías hasta las más dolorosas tristezas", escribió Mozo en su cuenta de Instagram."Este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mi. El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y hasta siempre", añadió.Una vez que Alan Mozo realice los exámenes médicos con las Chivas, podrá ser anunciado de manera oficial como refuerzo rojiblanco para el torneo Apertura 2022.Chivas también oficializó la salida del guardameta Raúl Gudiño, quien concluyó una segunda etapa de cuatro años con el Guadalajara.En el arco del Rebaño, Miguel "Wacho" Jiménez se perfila para mantener la titularidad, mientras que Gudiño aún no ha cerrado acuerdo con su nuevo club.