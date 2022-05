Alejandro Fernández dedica concierto a asesinados en Texas

03 min 30 seg

Lorena Corpus

Hora de publicación: 13:02 hrs.

📹 El Potrillo (@alexoficial) a la salida del @domocaremty feliz por una buena velada, aunque no se detuvo para atender a la prensa. pic.twitter.com/EXF7ao01iS — EL NORTE (@elnorte) May 28, 2022

El asesinato de 19 niños de segundo, tercero y cuarto grado de primaria en Uvalde, Texas, ha impactado a todo mundo, también al cantante Alejandro Fernández quien dedicó su show de esta madrugada a los menores que perdieron la vida en el tiroteo masivo perpetrado hace días.Conmocionado por la tragedia, la masacre más grande en Texas con un saldo de 21 muertos, El Potrillo tomó la palabra al inicio de su concierto para manifestar su apoyo a las víctimas y pidió terminar con la violencia."Esta noche quiero hacer una mención, quiero dedicar este espectáculo a todos los niños y a todas las familias en Uvalde, Texas, aquí al otro lado de la frontera, que tuvieron este grave problema", dijo Alejandro."La violencia es un cáncer que hay que erradicar. Abracen siempre a los suyos y no olvidemos que la vida de los niños es lo más valioso que existe en este mundo".El hijo del fallecido Vicente Fernández regresó a Monterrey con su Tour Hecho en México 2022 convertido en abuelito por partida doble, de Cayetana de 1 año y de Mía, de solo 2 meses de nacida.El cantante ofreció la primera de las dos presentaciones en el Domo Care ante un lleno total.Más sensible que nunca, con gallardía y un amplio registro vocal, El Potrillo conquistó a la audiencia que lo ovacionó desde que pisó el redondel, a las 0:35 horas, para generar una gran velada que inició con "Tantita Pena"."Ha sido una espera larga, y durante todo este tiempo hemos pasado por momentos difíciles, a muchos se nos han ido seres queridos, así que esta vez los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos ayude a recordarlos y que nos una".Para empezar con su conquista dedicó "Es la Mujer" a todas las fanáticas que desgarraron garganta con fuertes gritos al verlo ataviado en su traje charro.Sus éxitos llegaron uno tras otro, y el público coreó "Estuve", "Hoy Tengo Ganas de Ti" y "La Mesa 20".Con unos 20 músicos en el redondel, entre grupo y mariachi, El Potrillo relinchó fuerte con "Unas Nalgadas" e hizo que el público bailara el tema en el que se escuchó la tuba.También deleitó a la audiencia con la grabación que hizo con Christian Nodal titulada "Más No Puedo", y dio una cátedra, muy a su estilo, de cómo conquistar a las mujeres con "Mátalas".El concierto se tornó romántico cuando se sentó en un banco al centro del escenario para interpretar suaves melodías como "No Lo Beses", "¿Qué Voy a Hacer con mi Amor?" y "Qué Lástima".El ambiente se tornó más festivo con la llegada de "Me Hace Tanto Bien" y la algarabía se desató con la interpretación que hizo de "El Corrido de Monterrey".Con un espectáculo de dos horas, Alejandro también compartió un momento acústico al cantar "Por tu Adiós" acompañado de armónica y guitarra.Con pelo entrecano y un poco más repuesto, el tapatío de 51 años pidió prestada una joya musical del "maestro Joan Sebastian", como se dirigió al autor de "Eso y Más".Y en esta velada claro que recordó a su "viejón", como se refirió a su papá, Vicente Fernández, fallecido en diciembre pasado, primero con "Estos Celos" y al final del show con otro set de temas que incluyó "Por tu Maldito Amor", "Hermoso Cariño", "Volver, Volver" y "El Rey", poniendo fin a un gran concierto a las 02:33 horas del sábado.Al evento acudió el actor René Strickler, quien llegó al Domo como parte de los invitados de Alejandro y estuvo en primera fila.