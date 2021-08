Alejandro Fournier: entre la plástica y sus sonidos

04 min 00 seg

Alejandra Carrillo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Desde muy temprano en su carrera, el artista Alejandro Fournier encontró un camino intermedio entre lo visual y la música, una de sus más grandes pasiones. Quizá se debe a que su padre y su abuelo también fueron músicos y fue así que la música lo acompañó desde que era un niño.Su trabajo siempre se ha destacado por encontrarse en los bordes multidisciplinarios de la plástica, donde de alguna manera ha logrado colar su pasión por la música.Uno de sus proyectos más directos al respecto es Joe from Wisconsin, una especie de alter ego con el que compone canciones desde hace 15 años y que ahora, en una curaduría de Guillermo Santamarina, se presenta en un disco de acetato producido por Homero González en Los Ángeles."Guillermo eligió las piezas de entre 60 composiciones personales a lo largo de 15 años, de las que incluye solo 11, ha sido todo un recuento del trabajo de estos años, las elegidas están relacionadas con el arte, el vínculo de lo plástico con la música. Quería presentarlo de manera especial", contó el artista.Este acetato en edición especial de Joe from Wisconsin se presentará en una exhibición de artes visuales, grabado, escultura, pintura y sonido titulada "Ser Tiempo Sonoro", inaugurada en la galería Armen Daguer y su sede en Vía Libertad.Las piezas fueron realizadas especialmente para desplegar las composiciones recopiladas en el álbum y giran alrededor de una pieza, una especie de mecanismo que simula un reloj que contiene el disco en sí mismo."La base son las geometrías y el arte que fui desarrollando conforme a todo el proyecto. Todo está ligado, en la exposición puedes ver la exploración personal de ese vínculo con la música y lo plástico: logro poder plasmar una versión final, una conclusión a la que llego mezclando estas dos áreas", explicó.El vínculo de las artes plásticas con la música es un reto complicado, dijo Fournier."Para mí la música representa una serie de experiencias, de exploración en torno a la composición de las letras, muchas cosas de lo que hago en lo plástico está relacionada con escribir, incluso escribir a mano. La música que hago parte del mismo lugar de mi curiosidad como artista plástico. No las concibo como dos cosas separadas sino como extensiones una de la otra".En la música, Fournier ha explorado varios medios vinculados con la música electrónica, incluso del post-punk cuando era más joven, la composición de letras y la voz. A pesar de que no fue su área de estudio, se ha dedicado a pulir ésta última de manera profesional."Es algo que me va a acompañar toda mi vida", dijo Fournier al respecto.El tema del tiempo es en esta exhibición el vínculo entre la música y los despliegues visuales. Pero es solo un pretexto, en el fondo ambas disciplinas le ayudan a seguir explorando, en diferente medida, los temas que le importan, las preguntas que se hace en temas como la ciencia, el futuro, las conspiraciones y el espacio que habita.Joe from Wisconsin, el proyecto que homenajea con este disco, inició como un proyecto dentro del colectivo Sector Reforma, del que forma parte desde 2003 con Javier Cárdenas Tavizon, Santino Escatel. En una exhibición en 2006 hizo este proyecto alternativo como un performance.En su momento fue profesionalizar una pasión que tenía desde joven, de tener un proyecto musical en forma. Allí decidió hacerlo. Ha publicado ya seis materiales discográficos, siempre vinculados al resto de su trabajo creativo con medios más visuales."Siempre he intentado ligar estas dos naturalezas que habitan en mí, allí hay un reto muy grande que no se termina. Es un ejercicio continuo que se sigue desdoblando como en esta exhibición", explicó el artista.La exhibición en la galería Armen Daguer en Vía Libertad estará disponible hasta el 19 de agosto. Se puede agendar una visita en lourdes@armendaguer.com.