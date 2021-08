Alfaro no se descarta para el 2024

02 min 00 seg

Francisco de Anda

Hora de publicación: 15:11 hrs.

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no descartó estar en la boleta electoral en las elecciones del 2024, aunque en este momento, dijo, está concentrado en dar resultados al frente del Poder Ejecutivo estatal."No lo descarto, pero, insisto, no es algo que esté buscando", reiteró Alfaro al responder a la declaración del ex Gobernador Emilio González, quien lo destapó como presidenciable."Creo que tiene que ver más con la idea de aportar a la lucha que están dando muchos para que el País cambie de rumbo. Desde donde me toque estar, haré lo que me corresponda. Por lo pronto, creo que lo que me toca es ser Gobernador del Estado y no precandidato a nada".Alfaro agradeció que el ex mandatario panista lo vea con posibilidades de encabezar un bloque opositor a Morena, con miras a las elecciones presidenciales del 2024, y aseguró que el tiempo marcará su futuro."Que Emilio es mi amigo, lo aprecio, que le agradezco sus palabras", comentó el emecista."Yo ya he dicho que estoy concentrado en mi trabajo como Gobernador y que el tiempo dirá qué es lo que sigue".Sobre la carrera por la sucesión presidencial, Alfaro fustigó a Gobernadores de otros Estados del País que se distraen pensando que un proyecto rumbo al 2024 se tiene que buscar desde una plataforma de Gobierno."Se han equivocado, hoy los tiempos son distintos y lo que yo siempre he creído es que hay que predicar con el ejemplo", aseguró."Cuando yo quería gobernar Jalisco, pues tenía que gobernar bien Guadalajara y, si en algún momento hay una condición para construir un proyecto nacional, lo primero que tenemos que hacer es entregar muy buenas cuentas acá".El ex Gobernador de Jalisco, Emilio González, hizo un llamado a conformar un bloque opositor que saque a Morena de Palacio Nacional en 2024.A juicio del panista, son más los mexicanos que están en contra de la 4T, pero, si la Oposición se divide, no será posible ganarle las elecciones.