Alista Corte debate sobre aborto

02 min 30 seg

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 19:57 hrs.

La Suprema Corte de Justicia discutirá en septiembre un proyecto que, de ser aprobado por mayoría de ocho votos, le permitirá declarar por primera vez que penalizar el aborto es inconstitucional.La Corte incluyó hoy, en el décimo lugar de su lista de sesión para el Pleno, el proyecto del Ministro Luis María Aguilar, que podría llevar a declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, mismo que fue aplazado a principios de mayo para dar tiempo a recibir opiniones de organizaciones y personas interesadas en el caso.También fueron enlistados de nuevo un proyecto del Ministro Alfredo Gutiérrez, que propone invalidar la protección a la vida desde el momento de la concepción, prevista en la Constitución de Sinaloa y otros estados, y otro proyecto de Aguilar, que avala la objeción de conciencia de personal médico, permitida desde 2018 en la Ley General de Salud.Estos dos asuntos serán debatidos de manera consecutiva con el de aborto, por lo que el Pleno de la Corte dedicará buena parte de sus sesiones de septiembre a estos tres casos, probablemente iniciando el lunes 6.Hasta ahora, por impedimentos técnicos, la Corte nunca ha podido votar un proyecto en el que determine si penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres, lo que se podría lograr en el caso de Coahuila, ya que no es un amparo, sino una acción de inconstitucionalidad que impugna en abstracto el Código Penal estatal.En 2017, la entonces PGR presentó esta acción a la Corte, pidiendo invalidar el artículo 196 del Código porque, en todos los casos, sanciona con uno a tres años de cárcel a la mujer que aborta voluntariamente, sin permitir la interrupción legal del embarazo en la primera etapa de gestación, lo que según el proyecto de Aguilar viola derechos reproductivos.La Primera Sala de la Corte ha protagonizado varios intentos para conceder amparos contra la penalización del aborto, que han fracasado porque la ley respectiva no fue aplicada a la quejosa, y porque no existe un mandato de la Constitución federal para penalizar o no el aborto.El pasado 7 de julio, la Primer Sala declaró inconstitucional, por primera vez, penalizar a mujeres víctimas de violación que abortan después de los primeros tres meses del embarazo, como todavía está previsto en los códigos penales de diez estados.Si bien la Corte se dispone a discutir este tema relevante, los otros 25 asuntos en la lista del Pleno, que abarcan sesiones hasta finales de septiembre, siguen siendo los casos de bajo perfil nacional que han dominado las discusiones desde 2019.Mientras tanto, la Corte tiene pendiente resolver demandas contra una docena de reformas legales y decretos relevantes para el actual Gobierno, algunos vigentes desde finales de 2018 y principios de 2019.