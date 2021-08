Alista TNT Sports transmisión de Champions League

La Champions League será transmitida en vivo a través de TNT Sports, la franquicia deportiva multipantalla de WarnerMedia Latin America que prepara una cobertura en 360 grados a través de redes sociales.Al tratarse de una edición que tendrá un impulso digital adicional, gracias a que los partidos estarán incluidos en el servicio de streaming de HBO Max, TNT Sports espera llegar a un público aún más extenso.Para saber más al respecto, Fabio Medeiros, líder de contenidos deportivos en TNT Sports, nos comentó acerca de lo importante que será tener una interacción más cercana con el público mexicano y de Latinoamérica en general."Estábamos buscando una oportunidad de llevar la marca TNT Sports en México, y cuando nos llegó la oportunidad de la Champions, vimos que podíamos aprovechar nuestra experiencia y logros que tuvimos en Brasil durante muchos años con la Champions", explicó Medeiros."Allá hicimos una cobertura más cercana al fan y mucho más fuerte a través de las redes sociales; logramos explotar las audiencias en televisión, en streaming, en OTT(over-the-top) y en el medio digital en Brasil, se transformó en un caso de éxito máximo de difusión de la Champions; eso nos ayudo a que la UEFA nos considerara para ser la marca que transmita este evento deportivo en México".La transmisión del torneo no será igual a través de todos los medios. En los canales de TV de paga se transmitirán 71 partidos seleccionados, la mayoría de ellos en TNT y unos cuantos en Cinemax, no obstante, el servicio de HBO Max sí contará con todos los encuentros.El balón comenzará a rodar a partir del 11 de agosto, con el partido de apertura de la Supercopa de Europa entre el Chelsea F.C. y el Villarreal C.F., que se podrá ver a través de HBO Max y el canal TNT.Luego, el 17 y 25 de agosto, HBO Max transmitirá los partidos de ida y vuelta de la fase clasificatoria. El 26 contará con el sorteo de la fase de grupos y hasta el 14 de septiembre comenzará la competencia de forma regular.Además de presentar los enfrentamientos en vivo, TNT Sports producirá contenidos en diferentes formatos para publicar en redes sociales."No solamente decimos que daremos una cobertura de 360 para poner un recorte de televisión en las redes sociales, eso no es una cobertura en 360", dijo el líder de contenidos deportivos en TNT Sports."Crearemos y adaptaremos contenidos para diferentes tipos de fanáticos y plataformas, porque un contenido producido para un seguidor de la Champions que tenga 10 años y use TikTok no tendrá nada que ver con el que reproducirá una persona de 50 años en YouTube. Hay que entender las plataformas y los públicos".Los partidos serán complementados por programas previos, análisis y debates, entrevistas y reportajes e imágenes en directo desde los estados con corresponsales en Europa. Para ello, la plataforma contará con talentos que provienen del medio.Entre los comentaristas que cubrirán la Champions League en TNT Sports se encuentran "El Matador" Luis Hernández, ex jugador y estrella del futbol mexicano; Marion Reimers, quien recientemente anunció su salida de Fox Sports; Miroslava Montemayor, ex conductora de ESPN; Ricardo Murguía, ex comentarista de Fox Sports.Los partidos de la Champions que serán transmitidos a través de HBO Max no tendrán un costo adicional al precio de la suscripción y podrán verse en iPad, iPhone, Apple TV, Android, AndroidTV, LG, Xbox One, Google Chromecast, Samsung Smart TV y muy pronto en Roku, según un correo promocional que el servicio de streaming envió a sus suscriptores.Además de la Champions, TNT Sports planea transmitir otros contenidos importantes para el público nacional, como eventos de Lucha Libre nacional, que próximamente serán anunciados."Tenemos un acuerdo en México con la AAA de hace unos años, con el que no sólo transmitimos luchas a través del canal Space, también hicimos una serie ('Por la máscara') donde un personaje se transformó en un luchador."Vamos a buscar los deportes que sean más importantes para México. Champions League es nuestra puerta de entrada, pero no nos vamos a quedar ahí", concluyó Medeiros.