Alistan iPhone con más funciones de cámara y video

04 min 00 seg

Bloomberg

Hora de publicación: 07:58 hrs.

La próxima línea de iPhone de Apple Inc contará con al menos tres nuevas e importantes funciones de cámara y grabación de video, que la compañía apuesta que serán los principales alicientes para actualizar los modelos anteriores.Los nuevos teléfonos incluirán una versión de video de la función de modo retrato, la capacidad de grabar video en un formato de mayor calidad llamado ProRes y un nuevo sistema de filtros que mejora el aspecto y los colores de las fotos, según personas al tanto del asunto.Las características de la cámara se consideran algunos de los mayores factores de venta del sucesor del iPhone 12, que se espera salga a la venta en las próximas semanas.Más allá de las mejoras en la cámara, los nuevos iPhones tendrán actualizaciones relativamente modestas. El año pasado, Apple renovó el diseño del iPhone, agregó redes inalámbricas 5G y actualizó el hardware de la cámara. Para este año, la compañía mantendrá los mismos tamaños regulares de 5.4 y 6.1 pulgadas y las dimensiones de la pantalla Pro de 6.1 y 6.7 pulgadas, así como sus diseños.Los nuevos teléfonos incluirán un chip A15 más rápido y una muesca más pequeña, también conocida como corte de pantalla, además de una nueva tecnología de pantalla que podría permitir una tasa de actualización más rápida para un desplazamiento más suave.La compañía con sede en Cupertino, California, generalmente presenta sus nuevos iPhones en septiembre, pero el lanzamiento del año pasado se retrasó hasta octubre debido a los problemas de producción derivados del Covid-19.Ahora que Apple ha retrasado varias semanas el regreso a las oficinas, es probable que el próximo lanzamiento de iPhone de la compañía sea virtual. Una portavoz de Apple declinó hacer comentarios.Apple agregó por primera vez el modo retrato al iPhone 7 Plus en 2016, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de los usuarios. La función puede poner a una persona en un enfoque nítido mientras difumina el fondo en lo que se conoce como efecto bokeh.Para los nuevos iPhones, Apple planea agregar esta misma técnica al video con una función denominada internamente Cinematic Video. Al igual que con las fotos fijas, el sensor de profundidad del iPhone creará el efecto y permitirá a los usuarios cambiar la cantidad de desenfoque después de la grabación.Una nueva función de grabación de video ProRes permitirá a los usuarios de iPhone capturar videos en un formato de mayor calidad que ofrece a los editores más control durante la postproducción.Este formato es utilizado por editores de video profesionales en la industria cinematográfica y normalmente no está destinado al mercado masivo, en parte por el gran tamaños de sus archivos. ProRes grabará en resoluciones HD y 4K en los próximos iPhones.La función ProRes seguiría a la incorporación el año pasado de ProRAW, un formato de archivo de fotos fijas de mayor calidad que brinda más control a los editores profesionales. Al igual que con ProRAW, la grabación de video en ProRes podría ser exclusiva de los modelos Pro más caros.Otra función permitirá a los usuarios controlar mejor el aspecto de los colores y las luces en sus imágenes. Los usuarios podrán elegir entre varios estilos para sus fotos, incluido uno que muestra los colores a una temperatura más cálida o más fría, manteniendo neutros los blancos. Otra opción agrega un aspecto más dramático con sombras más profundas y más contraste, y la compañía está planeando un estilo más equilibrado para mostrar sombras y colores reales con un aspecto más brillante.La función se diferenciará de los filtros estándar, disponibles en la aplicación Cámara del iPhone desde 2013, al aplicar con precisión los cambios a los objetos y personas en las fotos utilizando inteligencia artificial, en lugar de aplicar un solo filtro en toda la imagen.Los nuevos iPhones de Apple, cuyos nombres en clave son D16, D17, D63 y D64, son solo algunos de los nuevos dispositivos que se lanzarán en los próximos meses. La empresa también está trabajando en la renovación de los MacBook Pros con chips internos que probablemente se denominarán M1X, un iPad mini rediseñado y un iPad de gama baja dirigido a estudiantes. También está preparando nuevos Apple Watch y AirPods de gama baja.